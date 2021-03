Μπάιντεν ατύχημα: Έπεσε τρεις φορές στις σκάλες του Air Force One

Ένα απρόσμενο ατύχημα είχε νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, καθώς σκόνταψε και έπεσε στις σκάλες του προεδρικού αεροσκάφους. Ο 78χρονος Μπάιντεν σκόνταψε διαδοχικά τρεις φορές πριν καταφέρει να ανέβει τελικά τις σκάλες.

Η σκηνή της πτώσης προτού ο πλανητάρχης πετάξει για την Τζόρτζια έβαλε, όπως ήταν αναμενόμενο, «φωτιά» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με βίντεο, φωτογραφίες και σχόλια να κατακλύζουν το διαδίκτυο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατευθυνόταν στην πρωτεύοσα της Τζόρτζια, την Ατλάντα, ώστε να συναντηθεί με τους επικεφαλής της ασιατικής κοινότητας μετά τους πυροβολισμούς σε τρία ινστιτούτα μασάζ και σπα, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους ασιατικής καταγωγής. Ο Μπάιντεν μετά το πέσιμο φαίνεται να σηκώθηκε αμέσως, αποχαιρετώντας το πλήθος.

Mέχρι πρόσφατα ο Μπάιντεν φορούσε ειδικό γύψο στο ένα του πόδι καθώς το είχε σπάσει, τον περασμένο Νοέμβριο, όταν έπαιζε με τον σκύλο του. Ο γιατρός του επιβεβαιώνει την καλή κατάσταση της υγείας του, ωστόσο εγείρονται ερωτήματα για το κατά πόσο ο Μπάιντεν είναι υγιής.

Joe Biden just fell 3 times in a row trying to go up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/gTUTckUH32

— Caleb Hull (@CalebJHull) March 19, 2021