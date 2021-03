Μπάιντεν μετανάστες: “Μην έρθετε στις ΗΠΑ”

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή Good Morning America, o πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ήταν κάθετος. Η Αμερική δεν πρόκειται να δεχτεί άλλους μετανάστες. Παρά το γεγονός ότι μέσα στις πρώτες ημέρες της θητείας του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν ακύρωσε διατάγματα του Ντόναλτ Τραμπ που έθεταν σοβαρές κυρώσεις και περιορισμούς σε άτομα που ήθελαν να εισέλθουν σε αμερικάνικο έδαφος, το μήνυμα του όπως αποτυπώθηκε στο τηλεοπτικό μαγκαζίνο Good Morning America, προς τον παρουσιαστή Τζορτζ Στεφανόπουλο, ήταν σαφές “μετανάστες, μην έρθετε στην Αμερική”.

Ο Τζο Μπάιντεν εξήγησε πως υπήρξε μια αρκετά αυξημένη ροή προσφύγων και ασυνόδευτών παιδιών στα σύνορα με το Μεξικό, ενώ και από αρκετά ακόμα κράτη οι ροές των μεταναστών προς τις ΗΠΑ ήταν τόσο αυξημένες κατά τα τελευταία δυο χρόνια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές απελάσεις. “Το μήνυμα μου είναι σαφές, μην έρθετε. Μην εγκαταλείψετε την πόλη ή την κοινότητά σας” είπε ο Μπάιντεν προς τον Στεφανόπουλο, ανατρέποντας εν μέρει, την εικόνα του προοδευτικού προέδρου.

Biden's blunt message to migrants at border: 'Don't come' https://t.co/bq6sXtWo8P pic.twitter.com/VM8SzdSA5U

— New York Post (@nypost) March 16, 2021