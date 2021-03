Κυκλώνες – ελληνικό αλφάβητο: Τι αποφάσισε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός για τις ονομασίες

Την ώρα που αυξάνονται οι τροπικοί κυκλώνες, που εμφανίζονται ολοένα συχνότερα και πιο πρόωρα μέσα στο έτος πάνω από τα θερμότερα νερά των θαλασσών και ιδίως του Ατλαντικού, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ) αποφάσισε να σταματήσει φέτος τη χρήση του ελληνικού αλφαβήτου για την ονοματοδοσία αυτών των κυκλώνων. Η αρμόδια επιτροπή του ΠΜΟ έκρινε ότι η περυσινή χρήση ονομάτων από τα ελληνικά γράμματα προκάλεσε σύγχυση και εστίασε την προσοχή περισσότερο στην “εξωτικότητα” των ελληνικών γραμμάτων παρά στον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν οι κυκλώνες. Επιπλέον, θεώρησε ότι το 2020 το “βάφτισμα” κυκλώνων με τα ονόματα “Ζήτα”, “Ήτα” και “Θήτα”, που ακούγονται παρόμοια (τουλάχιστον στα αυτιά των αγγλόφωνων…), προκάλεσε προβλήματα, ιδίως όταν συνέπεσαν να συμβαίνουν ταυτόχρονα δύο καταιγίδες με τέτοια ονόματα από ελληνικά γράμματα.

Το ελληνικό αλφάβητο έχει χρησιμοποιηθεί μόνο δύο φορές το 2005 και εννέα φορές το 2020 για την ονοματοδοσία τροπικών κυκλώνων του Ατλαντικού. Ειδικά πέρυσι κρίθηκε αναγκαία η χρήση του, επειδή υπήρχαν πολλοί κυκλώνες και είχαν εξαντληθεί τα προβλεπόμενα λατινικά ονόματα. Μετά τη νέα απόφαση του ΠΜΟ, φέτος ακόμη κι αν υπάρξουν περισσότεροι Ατλαντικοί κυκλώνες και καταιγίδες από τους 21 για τους οποίους έχουν προβλεφθεί αγγλικά ονόματα, οι μετεωρολόγοι δεν θα καταφύγουν ξανά στο ελληνικό αλφάβητο, αλλά θα χρησιμοποιήσουν άλλα ονόματα.

Τροπικός κυκλώνας ή τυφώνας και στο Βόρειο Ατλαντικό hurricane, ονομάζεται στη Μετεωρολογία ένα σύστημα θύελλας με κλειστή περιστροφική (κυκλωνική) κυκλοφορία γύρω από ένα ήρεμο κέντρο χαμηλής βαρομετρικής πίεσης, γνωστό ως μάτι του κυκλώνα. Το όνομα υπογραμμίζει την προέλευσή τους, από την τροπική ζώνη, και την κυκλωνική φύση τους. Τα συστήματα αυτά δημιουργούνται πάνω από θερμούς ωκεανούς ή μεγάλες θάλασσες υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αλλά ποτέ πάνω από στεριές, και όταν φτάνουν σε ψυχρότερα νερά ή στη στεριά, διαλύονται.

Παράγουν βαριές καταιγίδες και εξαιρετικά σφοδρούς ανέμους και αποτελούν τους μεγαλύτερους μετεωρολογικούς κινδύνους των ναυτιλλομένων στις τροπικές θάλασσες, καθώς και των πληθυσμών των παράκτιων περιοχών που πλήττονται από αυτά. Στους μετεωρολογικούς χάρτες οι τροπικοί κυκλώνες παριστάνονται με κλειστές ισοβαρείς καμπύλες, όπως και οι σπανιότεροι εξωτροπικοί κυκλώνες (που δημιουργούνται εκτός τροπικής ζώνης) και που γενικότερα λέγονται υφέσεις, αλλά με εντονότερες βαροβαθμίδες. Γενικά οι τροπικοί κυκλώνες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως τεράστιας κλίμακας σίφωνες ή ανεμοστρόβιλοι, με ανοδική συνιστώσα.

The WMO Hurricane Committee agreed that the Greek alphabet will no longer be used to name tropical cyclones.

Instead, there is a new supplemental list in case regular names are exhausted

