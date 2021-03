Bραβεία Grammy 2021: Ιστορικό ρεκόρ για την Μπιγιονσέ, οι νικητές της βραδιάς

Η φετινή τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Grammy που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ Λος Άντζελες , δεν θύμιζε σε τίποτα τις προηγούμενες χρονιές. Ήταν σε κλειστό χώρο και με χαμηλούς τόνους. Μεταδόθηκε παγκοσμίως μέσω διαδικτύου, εξαιτίας των περιορισμών της πανδημίας του κορονοϊού. Ωστόσο, θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά των ρεκόρ καθώς η Μπιγιονσέ έγινε η γυναίκα με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία του θεσμού, 28 στο σύνολο, ενώ η Τέιλορ Σουίφτ η πρώτη που κατάφερε να αποσπάσει το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς τρεις φορές.

Με την άλλοτε μεγάλη και λαμπερή σκηνή της διοργάνωσης να έχει αντικατασταθεί από μια μικρή πλατφόρμα, στημένη σ’ έναν ανοιχτό χώρο έξω από το Staples Center, ο άδειος χώρος του οποίου φιλοξενούσε μόνον τις ζωντανές εμφανίσεις των καλλιτεχνών, και κάποιους λίγους λαμπερούς καλεσμένους να εναλλάσσονται στις μετρημένες ροτόντες που είχαν στηθεί, φορώντας όλοι τις μάσκες τους, η βραδιά θύμιζε περισσότερο πριβέ δεξίωση επωνύμων ή γκλάμουρ γάμο κεκλεισμένων των θυρών. Κόκκινο χαλί μπορεί να μην υπήρξε φέτος, ωστόσο, όσοι τουλάχιστον παραβρέθηκαν, λάνσαραν τις ιδιαίτερες στυλιστικές επιλογές τους σε μια προσπάθεια να κερδίσουν τις εντυπώσεις του κοινού.

Το τραγούδι της χρονιάς: H.E.R. – I Can’t Breathe

Η Μπιγιονσέ “έγραψε” ιστορία

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, υπήρξε ειδικό αφιέρωμα στις προσωπικότητες της μουσικής που έφυγαν από τη ζωή τη χρονιά που πέρασε και δυστυχώς ήταν περισσότερες από άλλες χρονιές λόγω του κορονοϊού, Από τις πιο δυνατές στιγμές αυτής της ενότητας ήταν όταν ο Λάινελ Ρίτσι ερμήνευσε την διαχρονική επιτυχία «Lady» του Κένι Ρότζερς.

Η Μπιγιονσέ έγινε η γυναίκα με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία του θεσμού, είκοσι οκτώ στο σύνολο, ενώ η Τέιλορ Σουίφτ έγινε η πρώτη ερμηνεύτρια που κατάφερε να κερδίσει το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς τρεις φορές. Η μεγάλη νικήτρια των περσινών Grammys, Μπίλι Άιλις τραγούδησε πάνω σε ένα vintage αυτοκίνητο και η Τέιλορ Σουίφτ έκανε εμφάνιση σαν άλλο ξωτικό του δάσους. Οι Bad Bunny, Dua Lipa, Cardi B και Megan Thee Stallion έκαναν εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Οι νικητές των Βραβείων Grammy 2021

Άλμπουμ της χρονιάς: «Folklore», Taylor Swift

Ηχογράφηση της χρονιάς: «Everything I Wanted» Billie Eilish

Τραγούδι της χρονιάς: «I Can’t Breathe» Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas (H.E.R.)

Καλύτερο ραπ τραγούδι: «Savage» Beyoncé, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe & Anthony White (Megan Thee Stallion feat. Beyoncé)

Καλύτερο pop σόλο: «Watermelon Sugar» Harry Styles

Καλύτερη νέα καλλιτέχνιδα: Megan Thee Stallion

Καλύτερο ροκ άλμπουμ: The New Abnormal, The Strokes

Καλύτερο ραπ άλμπουμ: King’s Disease, Nas

Καλύτερο ντουέτο / συγκρότημα: «Rain on Me» Lady Gaga and Ariana Grande

Καλύτερο μουσικό βίντεο: «Brown Skin Girl» Beyoncé

Δείτε ακόμη: