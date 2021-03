Εμβόλιο Johnson Johnson έγκριση: Πράσινο φως από τον EMA

Νέο αισιόδοξο μήνυμα ήρθε από τον EMA ο οποίος έδωσε το πράσινο φως για την χρήση του εμβολίου της εταιρείας Johnson & Johnson όπως αναμενόταν. Το εμβόλιο είναι το τέταρτο που λαμβάνει την έγκριση της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής μετά τα Pfizer-BioNTech , AstraZeneca-Oxford University και Moderna και συνιστάται για χορήγηση σε άτομα άνω των 18 ετών, αναφέρεται στην ανακοίνωση του EMA.

Το συγκεκριμένο εμβόλιο κατά του Covid-19, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές, είναι αποτελεσματικό κατά 66% απέναντι στον ιό, μπορεί να διατηρηθεί σε κανονικά ψυγεία έως και τρεις μήνες και απαιτείται μία μόνο δόση. Η Ευρωπαϊκής Επιτροπή έχει εξασφαλίσει 200 εκατομμύρια δόσεις, με την επιλογή να αγοράσει άλλες 200 εκατομμύρια για να τις διαθέσει στα κράτη – μέλη.

Ωστόσο, σε αντίθεση με το εμβόλιο των BioNTech / Pfizer, τα οποία ξεκίνησαν να παραδίδονται στην Επιτροπή λίγες μόλις ημέρες μετά την έγκρισή τους, η Johnson & Johnson δεν έχει δεσμευτεί για αποστολές μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του έτους, κάτι που σημαίνει ότι στην καλύτερη περίπτωση τα εμβόλια θα αρχίσουν να παραδίδονται στις αρχές Απριλίου.

Μέχρι στιγμής, η ΕΕ έχει λάβει περισσότερες από 50 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων συνολικά και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει δεσμευτεί ότι μέχρι τον Απρίλιο οι δόσεις θα έχουν διπλασιαστεί. Η Κομισιόν ανακοίνωσε χθες ότι συμφώνησε με τις BioNTech / Pfizer να παραλάβει επιπλέον 4 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου τους που θα διατεθούν σε περιοχές της ΕΕ που πλήττονται περισσότερο, όπως στην Νίκαια και τον Μοζέλα της Γαλλίας, στο Τιρόλο της Αυστρίας, το Μπολζάνο στην Ιταλία και ορισμένα μέρη της Βαυαρίας και της Σαξονίας στη Γερμανία.

Σύμφωνα με το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΕ θα πρέπει να παραλάβει περίπου 570 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου του έτους. Περίπου 300 εκατομμύρια θα παραλάβει από τις BioNTech / Pfizer, 35 εκατομμύρια από τη Moderna, 180 εκατομμύρια από την AstraZeneca και 55 εκατομμύρια από την Johnson & Johnson. Επίσης ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες της κυλιόμενης αξιολόγησης για τα εμβόλια Novavax, CureVac και Sputnik.

📢 EMA has just recommended granting a conditional marketing authorisation for #COVID19vaccine Janssen to prevent #COVID19 in people from 18 years of age.

👉 https://t.co/j7jetH1Tbx pic.twitter.com/cKGKujrqYp

— EU Medicines Agency (@EMA_News) March 11, 2021