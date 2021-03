Δένδιας Κάιρο: Καμία συζήτηση για ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου-Τουρκίας

Σε πολύ κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Κάιρο η συνάντηση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι. Οι επικεφαλής της διπλωματίας των δύο χωρών επιβεβαίωσαν άλλη μία φορά τις άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών. Παράλληλα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, καταγράφηκε ταύτιση των απόψεων των δύο χωρών στα περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στο θέμα της Λιβύης και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διασαφηνίστηκε στις συζητήσεις των δύο υπουργών ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως συζήτηση για οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

Νωρίτερα σήμερα, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου Αχμέντ Αμπούλ Γκέιτ. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η εμβάθυνση των ισχυρών δεσμών της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο και οι πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter. Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα συναντηθεί με τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη.

I met with #Egypt FM S. #Shoukry in #Cairo to discuss multifaceted warm 🇬🇷🇪🇬 relations and to review recent regional developments following #PhiliaForum & its positive impact on advancing regional stability & cooperation. pic.twitter.com/srniuqkBWK

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 8, 2021