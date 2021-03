Μπαγκλαντές ανεξαρτησία: Τεράστιο πορτρέτο του πρωτεργάτη της επανάστασης

Όταν η Μεγάλη Βρετανία αποσύρθηκε από την ινδική υποήπειρο, δημιουργήθηκαν δύο κράτη, η Ινδία και το Πακιστάν, βασισμένα κυρίως στη θρησκευτική διαφοροποίηση. Δηλαδή στην Ινδία κυριαρχούσαν οι ινδουιστές, ενώ στο Πακιστάν οι μουσουλμάνοι. Στον κόλπο της Βεγγάλης, ωστόσο, υπήρχαν συμπαγείς μουσουλμανικοί πληθυσμοί, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στο πακιστανικό κράτος ως ανατολικό Πακιστάν, έστω και αν δύο περιοχές χωρίζονταν μεταξύ τους από λίγες χιλιάδες χιλιόμετρα. Όπως και να έχει η… άβολη αυτή κατάσταση τερματίστηκε το 1971, όταν το Ανατολικό Πακιστάν, με τη στήριξη της Ινδίας, κήρυξε την ανεξαρτησία του ως Μπαγκλαντές.

Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε και το Μπαγκλαντές για να τιμήσει την επέτειο της αναξαρτησίας του κατασκεύασε σε έναν ορυζώνα ένα γιγάντιο πορτραίτο μήκους 400 μέτρων που απεικονίζει τον Σέιχ Μουτζιμπούρ Ραχμάν, τον εθνοπατέρα και πρώτο πρόεδο του Μπαγκλαντές. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια ιδιωτική εταιρεία αφιέρωσε δύο ολόκληρους μήνες στον σχεδιασμό του τεράστιου πορτραίτου, συνδυάζοντας και φυτεύοντας δύο είδη ρυζιού (μοβ και πράσινου) σε μια έκταση 13 εκταρίων (130 στρεμμάτων).

VIDEO: A giant 400 metre-long portrait of Bangladesh's founding leader Sheikh Mujibur Rahman in a rice field is adding to the mania to honour the slain president as celebrations mark the country's independence 50 years ago pic.twitter.com/hnUtYdmUDR

— AFP News Agency (@AFP) March 6, 2021