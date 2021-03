Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου Τουρκία: Εννέα νεκροί, τέσσερις τραυματίες

Εννέα άτομα σκοτώθηκαν τέσσερα έχουν τραυματιστεί έπειτα από συντριβή στρατιβτικού ελικόπτερου στην Τουρκία, όπως αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Το ελικόπτερο συνετρίβη νοτιοανατολικά της Τουρκίας.

Πρόκειται για ελικόπτερο τύπου Cougar, που ανήκει στο στρατό ξηράς της Τουρκίας και το οποίο κατέπεσε στο Μπίτλις της ΝΑ Τουρκίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 9 στρατιώτες κι άλλοι 4 να τραυματιστούν. Το ελικόπτερο απογειώθηκε στις 13.55 (ώρα Τουρκίας) από το Μπινγκιόλ με προορισμό το Τατβάν και στις 14.25 η επικοινωνία μαζί του χάθηκε.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αναφέρεται ότι «η διακομιδή του τραυματιών στο νοσοκομείο συνεχίζεται. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας στους ηρωικούς συντρόφους μας που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό περιστατικό, στις πολύτιμες οικογένειές τους, στους συγγενείς τους, στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και στο ευγενές μας έθνος. Ευχόμαστε κουράγιο και άμεση ανάρρωση στους τραυματίες μας».

