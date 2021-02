Εμβολιασμός Ελλάδα – κορονοϊός: “Ασφαλές” το 6% του πληθυσμού

Αισιόδοξος για τα επιδημιολογικά δεδομένα και την επίδραση των εμβολιασμών στην καταπολέμηση της πανδημίας παρουσιάστηκε ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος, μιλώντας στο MEGA. Όπως τόνισε, ο δείκτης μεταδοτικότητας είναι οριακά κάτω από ένα, ενώ υπάρχει σταθεροποίηση των εισαγωγών σε μονάδες Covid, κάτι που το αποδίδει στην «επίδραση των περιοριστικών μέτρων». «Θετικό ότι έως χθες εμβολιάστηκε το 6% του ελληνικού πληθυσμού. Βλέπουμε μια μείωση κρουσμάτων στις ηλικίες που εμβολιάστηκαν. Υπάρχουν συνθήκες για αισιόδοξη πρόβλεψη τις επόμενες εβδομάδες» είπε, χαρακτηρίζοντας ως «εφικτό» τον εμβολιασμό σημαντικού αριθμού ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων το επόμενο δίμηνο.

Παράλληλα, σχολιάζοντας τις μεταλλάξεις του κορωνοϊού, υπογράμμισε ότι η βρετανική δεν παρουσιάζει πρόβλημα στα εμβόλια, σε αντίθεση με τη νοτιοαφρικανική. «Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων στα άτομα που έχουν αυτό το στέλεχος είναι μειωμένη πάνω από 50%». Ακόμα, έκανε λόγο για μείωση της πίεσης στις ΜΕΘ Covid, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι όταν αρχίσει η επαναλειτουργία των δραστηριοτήτων πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο άνοιγμα σχολείων και πανεπιστημίων.

Την θετική προοδευτική σημασία του εμβολιασμού στα επιδημιολογικά δεδομένα υπογράμμισε ο καθηγητής πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας επίσης στο MEGA. Λόγω των εμβολιασμών «το αποτύπωμα του συγκεκριμένου αριθμού κρουσμάτων σε θανάτους και νοσηλείες είναι καλύτερο. Και μήνα με το μήνα θα βελτιώνεται», ενώ έκανε λόγο ότι η πρώτη δόση των εμβολίων εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό προστασία από τη σοβαρή νόσο, την εισαγωγή ΜΕΘ ή ακόμα και τον θάνατο. Στη συνέχεια ο καθηγητής αναφέρθηκε στα μεταλλαγμένα στελέχης της Covid-19 αλλά και στη σημασία χρήσης διπλής μάσκας.

«Τα μεταλλαγμένα στελέχη αυξάνουν την μεταδοτικότητα του ιού. Δεν γίνεται πιο θνησιγόνος. Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου έχει να κάνει με το πόσο μας προφυλάσσει από την ήπια νόσο. Δεν έχουμε ακόμα απόδειξη ότι η αφρικανική μετάλλαξη προκαλεί πιο συχνά βαριά νόσο» σημείωσε. Και πρόσθεσε: «Η αυξημένη μεταδοτικότητα αντιμετωπίζεται με αυξημένα μέτρα. Η διπλή μάσκα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Η μάσκα Κ95 μας καλύπτει πλήρως. Η χειρουργική μάσκα προσφέρει 50% προστασία στα μικρά σωματίδια. Αν βάλω δύο μάσκες, αυξάνεται η προστασία».

Διαθέσιμη μέσω του gov.gr είναι από την Παρασκευή η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19. Πρόκειται για ιατρικό έγγραφο, λειτουργεί ως βεβαίωση ιατρικής πράξης και αφορά όσους πολίτες έχουν λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Για την αποφυγή πλαστογράφησης, η ψηφιακή βεβαίωση εμβολιασμού διαθέτει επίσης ψηφιακή σφραγίδα, κωδικό επαλήθευσης και κωδικό QR, ώστε να είναι εύκολη και άμεση η διαδικασία ελέγχου της γνησιότητητάς της.

Αν και δεν θα είναι υποχρεωτικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα ταξίδια στο εξωτερικό, όταν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των χωρών.

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19 είναι διαθέσιμη από την επόμενη ημέρα της δεύτερης δόσης του εμβολίου στην κατηγορία «Υγεία και Πρόνοια» και την υποκατηγορία «Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη» του gov.gr.

– τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (απαιτείται ταυτοποίηση στοιχείων μέσω Taxisnet)

– τον ΑΜΚΑ σας

– είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά

– είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία

Σημειώνεται ότι η βεβαίωση εκδίδεται από το Μητρώο Εμβολιασμών της ΗΔΙΚΑ και παράγεται από τον μηχανισμό εγγράφων του ΕΔΥΤΕ. Επιπλέον, από τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου θα δοθεί η δυνατότητα έκδοσης της βεβαίωσης και μέσω των ΚΕΠ.

Ήδη μέσα σε λίγες ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν εκδοθεί περισσότερα από 15.000 πιστοποιητικά. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα στοιχεία της 18ης Φεβρουαρίου έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 634.037 εμβολιασμοί, εκ των οποίων οι 430.124 αφορούν σε πρώτη δόση εμβολίων, ενώ 203.913 συμπολίτες μας έχουν λάβει και τις δύο δόσεις.

Introducing Greece's digital vaccination certificate: 1/ fully digital with unique QR code in top right corner that can be scanned, 2/ it will not be obligatory, but rather could be used as an alternative for travel, should countries agree. Can't wait to get our lives back! pic.twitter.com/31fZmKuIn0

— Alex Patelis (@PatelisAlex) February 19, 2021