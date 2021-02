Ερντογάν – Γιλντιρίμ ομιλία: Έξαλλος ο “σουλτάνος” με τους λογογράφους

Έξαλλος με τους λογογράφους του πρέπει να είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αφού μια γκάφα τους σε πρόσφατη ομιλία που εκφώνησε είχε ως αποτέλεσμα να γίνει στόχος άγριου τρολαρίσματος από χρήστες των social media και αντιπολιτευτόμενα μέσα. Ο Tούρκος πρόεδρος μίλησε πρόσφατα σε εκδήλωση για τη συμπλήρωση 700 χρόνων από τον θάνατο του λαϊκού ποιητή Γιουνούς Εμρέ. Ωστόσο ένα αρκετά μεγάλο απόσπασμα από την ομιλία του αποδείχθηκε πως ήταν… πανομοιότυπο με λόγο που είχε εκφωνήσει ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας, Μπιναλί Γιλντιρίμ, το 2017!

Όπως είναι φυσικό, το απόσπασμα έγινε αφορμή για πολλά κοροϊδευτικά σχόλια εις βάρος του Τούρκου προέδρου στο Twitter, με ορισμένους χρήστες μάλιστα να παραθέτουν αποσπάσματα των δυο ομιλιών δίπλα-δίπλα σε βίντεο, εκθέτοντας τον Ερντογάν. Δείτε παρακάτω τον Τούρκο πρόεδρο να μιλά «ταυτόχρονα» με τον Μπιναλί Γιλντιρίμ για την αξία της τουρκικής γλώσσας και την ανάγκη διαφύλαξης της καθαρότητάς της.

It appears, when Pres Erdogan was blaming youth in Turkey this morning and how their language skills were so terrible, he was reading exact same words.then Prime Minister Yildirim read in 2017.. word by word..

