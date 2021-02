Έλον Μασκ – Πούτιν: Τον προσκάλεσε σε συζήτηση στα social media

Ο Έλον Μασκ προσκάλεσε σε συζήτηση τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν στο νέο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης Clubhouse. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, το Σάββατο τάγκαρε τον επίσημο λογαριασμό του Κρεμλίνου, ρωτώντας εάν ο Ρώσος πρόεδρος θα επιθυμούσε να έχει μια συζήτηση μαζί του στην εν λόγω εφαρμογή. Σε ανάρτησή του στο twitter, ο Μασκ έκανε την ερώτηση στον Πούτιν, σημειώντας σε ακόλουθη ανάρτηση στα ρώσικα, πως θα ήταν μεγάλη του τιμή να μιλήσει μαζί του.

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε την πρόσκληση του Μασκ ενδιαφέρουσα, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι χρειάζεται να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες ως προς αυτή. «Σε γενικές γραμμές, αυτή είναι σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, αλλά πρέπει κάπως να κατανοήσουμε τι σημαίνει, τι προτείνεται ακριβώς, οπότε πρώτα θα ελέγξουμε με κάποιο τρόπο όλα αυτά και μετά θα αντιδράσουμε», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα. Και πρόσθεσε: «Πρώτα, θέλουμε να καταλάβουμε. Γνωρίζετε ότι ο Πούτιν δεν χρησιμοποιεί μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν τα διαχειρίζεται προσωπικά ο ίδιος».

Ο Πούτιν δεν είναι το μόνο δημόσιο πρόσωπο που έχει προσκαλέσει ο Μασκ σε μια συνομιλία στο Clubhouse. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla έγραψε πρόσφατα ότι αυτός και ο δισεκατομμυριούχος ράπερ Kanye West πρόκειται να εμφανιστούν από κοινού στην πλατφόρμα. Ωστόσο, δεν έχουν ανακοινωθεί ημερομηνίες για το πότε θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για αυτή τη συνάντηση. Η κίνηση του Μασκ έρχεται λίγο αφότου έκανε το ντεμπούτο του στη δημοφιλή ηχητική εφαρμογή μόλις τον περασμένο μήνα.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?

— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021