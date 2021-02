Μινεσότα πυροβολισμοί: Συναγερμός σε κλινική, πολλοί τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στη Μινεσότα. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από ένα συμβάν με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) σε μια κλινική στο Μπάφαλο της Μινεσότα, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Τόνισε μάλιστα πως ένας ύποπτος συνελήφθη.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπάφαλο δήλωσε στο συνεργαζόμενο με το ABC τηλεοπτικό δίκτυο KSTP ότι υπάρχουν θύματα από το περιστατικό. Ωστόσο είπε «δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή για νεκρούς».

Αστυνομικοί αναπτύσσονται στο σημείο, τόνισε ένας αξιωματούχος στο ABC News.

Multiple victims reported in incident at the Allina Health clinic in Buffalo, Minnesota. Reports of an active shooter. One witness tells me she also heard multiple bombs go off. Local parents say nearby schools are on lockdown.

📸 Samantha Sheets pic.twitter.com/JUXnUK0NgA

— Molly Robinson (@Molls_Robinson) February 9, 2021