Ιμαλάια κατάρευση παγετώνα: Βιβλική καταστροφή

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Ινδίας έθεσε το βόρειο τμήμα της χώρας στην περιοχή Ουταραχάντ σε κατάσταση συναγερμού μετά την κατάρρευση παγετώνα χθες. Τα πτώματα που ανασύρθηκαν, σύμφωνα με το τελευταίο ανακοινωθέν, ήταν δεκατέσσερα, ενώ αγνοούνται τουλάχιστον 125 άνθρωποι και εκφράζονται σοβαροί φόβοι για τη ζωή τους. Παράλληλα, οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από την κατάρρευση προκάλεσαν την εκκένωση χωριών που βρίσκονται σε χαμηλότερο υψόμετρο. Αυτόπτης μάρτυρας είπε πως είδε ένα τείχος από σκόνη, βράχια και νερό να κατεβαίνει σαν χιονοστιβάδα την κοιλάδα του ποταμού.

Το μέγεθος της καταστροφής προκαλεί δέος, ενώ ήταν τόσο ισχυρό και ογκώδες το ρεύμα του νερού που ξεχύθηκε στην κοιλάδα της Ουταραχάντ, ώστε οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες είναι λιγοστές. Αιτία της καταστροφής είναι η αποκόλληση κάποιου μεγάλου τμήματος παγετώνα από την οροσειρά των Ιμαλαΐων. Οι γεωλόγοι δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν ακριβώς την αλυσίδα των γεγονότων που κατέληξε στη δημιουργία του γιγαντιαίου χειμάρρου ο οποίος διέλυσε δύο υπό κατασκευή φράγματα στον ποταμό Ντάουλι Γκάγκα και σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του

Glorious footage of a labourer being rescued from the sediment inundated area near Tapovan tunnel area by ITBP personnel. Watch full. @IndiaToday #Uttarakhand pic.twitter.com/eGe1oYEISu

— Shiv Aroor (@ShivAroor) February 7, 2021