Τσάμπιονς Λιγκ – προθέρμανση: Μέσι στην Παρί

Τσάμπιονς Λιγκ – προθέρμανση: Απομένουν λίγες μέρες για την επιστροφή των ομάδων στην αγωνιστική δράση του Τσάμπιονς Λιγκ και το μεγάλο ραντεβού Μπαρτσελόνα–Παρί Σεν Ζερμέν. Ενα ποδοσφαιρικό ραντεβού για το οποίο η ίντριγκα ολοένα και αυξάνεται. Ιδιαίτερα όταν αυτή προκαλείται από το πλέον έγκριτο ποδοσφαιρικό περιοδικό της Γηραιάς Ηπείρου, το France. Football.

Το France Football σε μια προσπάθεια να προσδόσει την άλλη πλευρά της μονομαχίας, επανέφερε το θέμα του περασμένου καλοκαιριού. Και ίσως και αυτό του επόμενου. Την τάση φυγής της Μέσι με προορισμό το Παρίσι! Και παρουσίασε στο εξώφυλλό τον Αργεντίνο σούπερ σταρ με τη φανέλα της γαλλικής ομάδας.

“Το μυστικό χαρτί της Παρί Σεν Ζερμέν” είναι ο τίτλος του “επίμαχου” εξωφύλλου που επισημαίνει το αυτονόητο. Πως οι Παριζιάνοι της πιθανότητες με το μέρος τους στην προσπάθεια απόκτησης του Μέσι και ο Νεϊμάρ θα παίξει τον δικό του ρόλο. Ιδού το τουίτ:

Lionel Messi on the cover of France Football in a PSG kit. pic.twitter.com/A1J6HERxIa

— Roy Nemer (@RoyNemer) February 8, 2021