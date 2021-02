Λιβύη εξελίξεις: Μια ευκαιρία για την Ελλάδα

Ο ενδολιβυκος διάλογος, που διεξάγεται από τις αρχές της εβδομάδας στη Γενεύη και στόχο έχει την εκλογή μεταβατικής κυβέρνησης που θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές, άρχισε να αποδίδει. Η αρχή έγινε με την εκλογή χθες του Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά ως νέου μεταβατικού πρωθυπουργού, ο οποίος επωμίζεται την ευθύνη γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ ανατολικής και δυτικής Λιβύης και εγγύησης των εκλογών της 24ης Δεκεμβρίου. Η εκλογή του Ντμπεϊμπά μάλλον αποτέλεσε έκπληξη, καθώς μέχρι χθες φαβορί ήταν ο νυν υπουργός Εσωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) Φάτι Μπασάγα. Ωστόσο, ο Ντμπεϊμπά συγκέντρωσε 39 ψήφους σε σύνολο 73. Ο Ντμπεϊμπά, που είναι μηχανικός και κατάγεται από τη Μιζράτα, έχει ιδρύσει το κίνημα Λίμπια αλ-Μοστάκμπαλ («Η Λιβύη του Μέλλοντος»). Επί καθεστώτος Μουάμαρ Καντάφι κατείχε καίρια θέση, καθώς προήδρευε στη Λιβυκή Εταιρεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (LiDCO).

Οι εξελίξεις αποτέλεσαν ευχάριστη έκπληξη και για την Ελλάδα, καθώς πρόεδρος του τριμελούς μεταβατικού Προεδρικού Συμβουλίου αναδείχτηκε ο Μοχάμαντ Γιουνές Μένφι, πρώην διπλωμάτης από τη Βεγγάζη, όπως ανακοίνωσε η μεταβατική απεσταλμένη του ΟΗΕ για τη Λιβύη, Στέφανι Ουίλιαμς, μετά την καταμέτρηση των ψήφων. Ο Μένφι διετέλεσε επί χρόνια πρεσβευτής της Λιβύης στην Ελλάδα. Πρόκειται για τον πρέσβη της Τρίπολης στην Αθήνα, που τον Δεκέμβριο του 2019 είχε απελαθεί, λίγο μετά τη σύναψη του παρανόμου τουρκολιβυκού μνημονίου. Άλλα μελη του Συμβουλίου εξελέγησαν ο Μούσα αλ Κόνι, από τη νότια Λιβύη και ο Αμπντάλα αλ Λάφι, που εκπροσωπεί τη δυτική Λιβύη.

Συγχαρητήριο μήνυμα για την εκλογή της νέας μεταβατικής κυβέρνησης της Λιβύης, που θα αναλάβει να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές μέχρι τον Δεκέμβριο ανήρτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η εκλογή της κυβέρνησης, που έγινε στη Γενεύη, είναι «σημαντικό βήμα προς την ειρήνη». «Συγχαρητήρια στη νέα ηγεσία. Όλοι οι φορείς πρέπει να στηρίξουν τη διαδικασία για δημοκρατικές και ελεύθερες εκλογές τον Δεκέμβριο», πρόσθεσε σε μήνυμά του στο twitter.

Η Ελλάδα χαιρετίζει την εκλογή του Προέδρου του Συμβουλίου της Προεδρίας Μοχάμεντ Μένφι, των μελών του και του πρωθυπουργού της Λιβύης από το Φόρουμ Πολιτικού Διαλόγου της Λιβύης που έλαβε χώρα στη Γενεύη σήμερα, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. «Ο ορισμός του Μεταβατικού Προεδρείου, μέχρι τις εκλογές που προβλέπεται να διεξαχθούν στις 24 Δεκεμβρίου, ευελπιστούμε ότι θα συνεισφέρει αποφασιστικά στην ειρήνευση και στην σταθεροποίηση της Λιβύης και της περιοχής γενικότερα» τονίζεται περαιτέρω. Επίσης, επισημαίνεται πως η Ελλάδα, ως άμεσος γείτονας της Λιβύης, προσβλέπει στην εγκαθίδρυση επαφών με το νέο Προεδρείο ευθύς μόλις αναλάβει τα καθήκοντα του, με σκοπό την ενίσχυση των διμερών σχέσεων στη βάση της διεθνούς δικαίου.

Παράλληλα, εκφράζεται η ετοιμότητα της χώρας μας, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, να προσφέρει βοήθεια στη Λιβύη προκειμένου να συνεισφέρει στην ανοικοδόμηση και στην εμπέδωση της ασφάλειας. Τέλος, το υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει πως η Ελλάδα τονίζει ότι για την ειρήνευση και σταθεροποίηση της Λιβύης, απαραίτητο κριτήριο είναι η άμεση αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων από τη χώρα.

The election of a new unified Libyan government by the LPDF in Geneva is an important step towards peace in our neighboring country. Congratulations to the new leadership. All actors should support the process towards democratic and free elections in December.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 5, 2021