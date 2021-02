Πρόγραμμα SURE Ελλάδα – πληρωμή: Η ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ζεστό χρήμα έλαβε σήμερα η Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος SURE, σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σε ανάρτησή της η φον ντερ Λάιεν σημειώνει ότι «είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι σήμερα η Ελλάδα έλαβε επιπλέον 728εκ. € σε δάνεια μέσω του SURE για να χρηματοδοτήσει συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας & να στηρίξει τους εργαζομένους. Συνολικά, η Ελλάδα έχει λάβει 2,7δισ. € από το SURE. Η Ευρώπη στέκεται δίπλα σου». Υπενθυμίζεται ότι μέσω του προγράμματος SURE καλύπτονται οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους που είναι σε αναστολή εργασίας, οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων που είναι σε αναστολή εργασίας, οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού στους ελεύθερους επαγγελματίες, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για μισθωτούς επιχειρήσεων εποχικής λειτουργίας και οι πόροι του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Πρόγραμμα SURE: Τι ποσά έλαβαν οι υπόλοιπες χώρες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει 14 δισ. ευρώ για εννέα κράτη μέλη, που αντιστοιχούν στην τέταρτη δόση χρηματοδοτικής βοήθειας προς τα κράτη μέλη βάσει του μέσου SURE. Πρόκειται για την πρώτη δόση το 2021. Στο πλαίσιο των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, το Βέλγιο έλαβε 2 δισ. ευρώ, 229 εκατ. ευρώ στην Κύπρο, 304 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία, 72 εκατ. ευρώ στη Λετονία, 4,28 δισ. ευρώ στην Πολωνία, 913 εκατομμύρια ευρώ στη Σλοβενία , Ισπανία 1,03 δισ. ευρώ, Ελλάδα 728 εκατ. ευρώ και Ιταλία 4,45 δισ. ευρώ.

Αυτή η υποστήριξη, η οποία λαμβάνει τη μορφή δανείων, θα επιτρέψει σε αυτά τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν την ξαφνική αύξηση των δημοσίων δαπανών με στόχο τη διατήρηση της απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, θα συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται άμεσα με τη χρηματοδότηση εθνικών εργασιακών ρυθμίσεων βραχείας διάρκειας και άλλων παρόμοιων μέτρων που έχουν λάβει για την αντιμετώπιση της πανδημίας ιού κορονοϊού, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων.

Η ανάρτηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν:

Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι σήμερα η 🇬🇷 έλαβε επιπλέον 728εκ. € σε δάνεια μέσω του SURE για να χρηματοδοτήσει συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας & να στηρίξει τους εργαζομένους. Συνολικά,η Ελλάδα έχει λάβει 2,7δισ. € από το SURE. Η Ευρώπη στέκεται δίπλα σου. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2021

