Χριστίνα Πολίτη – Σπυρόπουλος: Η ανακοίνωση και τα αιχμηρά σχόλια της Λάουρα Ντε Νίγκρις 

Τη στήριξή της προς την Χριστίνα Πολίτη αλλά και τον Κώστα Σπυρόπουλο μετά τη σωρεία καταγγελιών εναντίον του θέλησε να εκφράσει η Λάουρα Ντε Νίγκρις (ιέρεια της μόδας, πρώην μοντέλα και διευθύντρια μόδας του πιο εμβληματικού γυναικείου περιοδικού της εποχής, ΓΥΝΑΙΚΑ) η οποία στο παρελθόν έχει συνεργαστεί και με τους δυο. Αφορμή στάθηκε μια ανάρτηση του Βασίλη Ζούλια στην οποία τόνιζε πως δεν πρέπει να χτυπάμε την Χριστίνα Πολίτη και πως εκείνος δε θα σταθεί απέναντι αλλά στο πλάι της καλής του φίλης. Την ίδια άποψη φαίνεται να υιοθετεί και η Λάουρα Ντε Νίγκρις που δε διστάζει μάλιστα να αμφισβητήσει και τις καταγγελίες αυτές αφήνοντας αιχμές πως όλο αυτά είναι συκοφαντίες γιατί ο ηθοποιός δεν υπέκυψε στο φλερτ τους.

“Τι φταίει η Χριστίνα για κάτι που δεν έκανε εκείνη και που ούτε αποδείχθηκε ακόμα πως έγινε πράγματι; Εμείς αγαπάμε τη Χριστινα και ξέρουμε τι καλή φίλη, καλή μάνα, καλή σύζυγος είναι. Κοσμικιά τη βγάλανε λες και είναι κακό πράγμα να είσαι κοσμικιά. Ξεχνάνε πως είναι κοσμικογράφος, πως τρέχει μόνη της μια εφημερίδα Online, κάνει p.r, δουλεύει ασταμάτητα ενώ δεν έχει καμία μα καμία ανάγκη. Χρυσό κορίτσι είναι και είναι με κάποιον που της φέρεται πάρα πού ωραία και στο παιδί της φέρεται σαν να είναι πατέρας του. Πού να ήξερε τι έκανε η Χριστίνα στο παρελθόν στους συνεργάτες;

Οι γυναίκες πέφτουν στα πόδια του Σπυρόπουλου

Αν όντως το χει κάνει. Και να σου πω; Όλη αυτή η ιστορία μου φαίνεται πολύ περίεργη. Ο Κώστας είναι πολύ ωραίος άνδρας. Πέφτουν στα πόδια του οι γυναίκες. Γιατί να παρενοχλήσει συνεργάτισσες: Έχω δουλέψει στο θέατρο μαζί του και ήταν πάντα πολύ κύριος μαζί τους με όλους και όλες. Μήπως σκυλιάσανε αυτές που πήγανε μαζί του περιμένοντας κάτι περισσότερο από One night stand; Μήπως In any case, άσχετα με το τι έγινε τότε, αυτό που αυτές οι κοπέλες κάνουν στο αγοράκι της Χριστίνας αυτή τη στιγμή είναι πολύ χειρότερο από αυτό που μπορεί να τους είχε κάνει ο Κώστας τότε; Ας πήγαιναν στον εισαγγελέα δεν ήταν ανάγκη να το κάνουν ποστ στο instagram” έγραψε χαρακτηριστικά.

Χριστίνα Πολίτη – Σπυρόπουλος: Τι έγραψε ο Ζούλιας

Νωρίτερα ο Βασίλης Ζούλιας έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook και τόνισε πως δεν πρόκειται να στραφεί κατά της Χριστίνας Πολίτη, ενώ σχολίασε αρκετά αιχμηρά όλους αυτούς που είναι εναντίον της. «Απαράδεκτο ποστ…. ακούω…δε πρόκειται να σηκώσω και εγώ την πέτρα μου απέναντι στη φίλη μου με όλους τους άλλους…. ρίχτε ελεύθερα όλοι εσείς οι αναμάρτητοι… Χριστίνα κουράγιο», έγραψε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Ζούλιας.

Χριστίνα Πολίτη – Σπυρόπουλος: Η ανακοίνωση του δικηγόρου της

Η γνωστή κοσμικογράφος, έχει δεχτεί πολλά αρνητικά σχόλια τα οποία ωστόσο δεν αφορούν μόνο την ίδια αλλά και τον ανήλικο γιο της. Ύστερα από αυτό η ίδια, θέλοντας να προστατέψει το παιδί της απέστειλε μέσω του δικηγόρου της Νίκου Αγαπηνού επιστολή σύμφωνα με την οποία δε θα δεχτεί κανένα σχόλιο προς το πρόσωπό της και του γιου της που θα σχετίζεται με την υπόθεση του Κώστα Σπυρόπουλου.

«Η δικηγορική μας εταιρία έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της κυρίας Χριστίνας Πολίτη, η οποία τον τελευταίο καιρό έχει γίνει αποδέκτης αρνητικών σχολίων που σχετίζονται με τις καταγγελίες σε βάρος του κυρίου Σπυρόπουλου που έχουν δει το φως της δημοσιότητας», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η «Ν. Αγαπηνός και Συνεργάτες».

«Εφιστούμε την προσοχή για λογαριασμό της εντολέως μας ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε και απαγορεύουμε οιοδήποτε σχόλιο σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα στο πρόσωπο της κ. Χριστίνας Πολίτη και ακόμη περισσότερο σε σχέση με το ανήλικο παιδί της. Σας καθιστούμε σαφές σε περίπτωση επανάληψης οιουδήποτε σχολίου στο πρόσωπο της κ. Χριστίνας Πολίτη και του ανήλικου παιδιού της, ότι θα υπάρξει άμεσα προσφυγή στα αστικά και ποινικά Δικαστήρια», καταλήγει η ανακοίνωση.