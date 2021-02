The Voice live: Αυτοί πέρασαν στον ημιτελικό

Tα lives του «The Voice of Greece» συνεχίστηκαν την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου με το δεύτερο και τελευταίο επεισόδιο των Cross Battles. Οι τέσσερις coaches Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Πάνος Μουζουράκης, Έλενα Παπαρίζου και Σάκης Ρουβάς ήθελαν να δουν τους παίκτες της ομάδας τους στους ημιτελικούς. Δύο υποψήφιοι από διαφορετική ομάδα ανέβηκαν πάνω στη σκηνή. Ο καθένας ερμήνευσε το δικό του τραγούδι και το κοινό αποφάσισε ποιος θα συνεχίσει. Η κόντρα στο stage ήταν σκληρή. Τους διαγωνιζόμενους υποδέχτηκε στη σκηνή του «The Voice of Greece» η λαμπερή Δούκισσα Νομικού. Στα παρασκήνια του «The Voice of Greece» στο πλευρό των παικτών βρισκόταν η Λάουρα Νάργες.

Μετά την εμφάνιση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη και του Πάνου Μουζουράκη στη σκηνή του «The Voice of Greece» το βράδυ της Πέμπτης (28/01), οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν στο δεύτερο επεισόδιο των Cross Battles, αφού είχαμε την χαρά να ακούσουμε σε πρώτη live ερμηνεία τα νέα τραγούδια της Έλενας Παπαρίζου και του Σάκη Ρουβά, που κυκλοφορούν από τη Minos EMI, a Universal Music Company. Η Έλενα Παπαρίζου ερμήνευσε στο «The Voice of Greece» το τραγούδι «Αναμονή» από το νέο άλμπουμ της «Αποχρώσεις» που κυκλοφόρησε την ίδια μέρα. Ο Σάκης Ρουβάς παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο του τραγούδι με τίτλο «Υπεράνθρωπος» από το επερχόμενο άλμπουμ του σε συνεργασία με τον Φοίβο.

The Voice: Ποιοι προκρίθηκαν στον ημιτελικό

Στους ημιτελικούς προκρίθηκαν από την ομάδα της Ελεωνόρας Ζουγανέλη οι Αθηνά Βέρμη, Μαρσελίνο Σερίφι. Με την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη προχωρούν οι Νίκος Νταλάκας, Καλένα Κτίστη, Λία Μίχου.

Με την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου συνεχίζουν οι Σταύρος Πηλιχός, Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Κωνσταντίνος Κρομμύδας, Αλεξάνδρα Σιετή. Από την ομάδα του Σάκη Ρουβά πήραν το εισιτήριο οι Javier Silva Escola, Μάριος Πασιαλής, Κατερίνα Μπαταλογιάννη, Ειρήνη Περικλέους.