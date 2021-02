Μιανμάρ πραξικόπημα: Ο στρατός αμφισβητεί το εκλογικό αποτέλεσμα

Η Μιανμάρ, γνωστή στους παλαιότερους ως Βιρμανία ή Μπούρμα, βρίσκεται στη χερσόνησο της Ινδοκίνας στη νοτιοανατολική Ασία. Με πρόσχημα τις καταγγελίες ότι στις εκλογές του Νοεμβρίου έγινε μαζική νοθεία, ο στρατός της Μιανμάρ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την επικράτεια και πήρε στα χέρια του την εξουσία. Επικεφαλής του νέου καθεστώτος, «πρόεδρος» της χώρας, ανέλαβε ο στρατηγός Μιν Αούνγκ Χλάινγκ. Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης επεβλήθη για ένα χρόνο και ο στρατός υποσχέθηκε ότι μετά το πέρας της θα οργανώσει νέες εκλογές και θα παραδώσει την εξουσία. Παράλληλα, το στρατιωτικό επιτελείο ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, η εκλογική επιτροπή θα αναμορφωθεί και θα επανεξετάσει τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Νοεμβρίου 2020.

Από την άλλη, ο Εθνικός Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία, το κόμμα της της πολιτικής κυβέρνησης της Μιανμάρ, της Αούνγκ Σαν Σου Τσι, έδωσε στη δημοσιότητα δήλωσή της με την οποία η 75χρονη πολιτικός καλεί τους πολίτες «να μην αποδεχθούν» το στρατιωτικό πραξικόπημα, να διαδηλώσουν εναντίον της κατάληψης της εξουσίας από τους στρατηγούς. «Οι ενέργειες του στρατού έχουν σκοπό η χώρα να τεθεί ξανά υπό δικτατορία», αναφέρει η δήλωση, που όπως διευκρίνισε το κόμμα έγινε από την Αούνγκ Σαν Σου Τσι προτού εκδηλωθεί το στρατιωτικό πραξικόπημα και συλληφθούν η ίδια και άλλοι πολιτικοί.

Ο στρατός της Μιανμάρ δεν απέκλεισε ρητά την περασμένη εβδομάδα το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε πραξικόπημα για να ακυρώσει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020, στις οποίες το κυβερνών κόμμα υποστήριξε ότι κατήγαγε συντριπτική νίκη. Χθες Κυριακή, μία ημέρα προτού συγκληθεί το νέο κοινοβούλιο, διαβεβαίωνε πως παραμένει «προσηλωμένος» στη δημοκρατία. Την Παρασκευή, δυτικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής των ΗΠΑ, προειδοποίησαν με κοινή ανακοίνωσή τους ότι θα εναντιωθούν σε «κάθε απόπειρα να αλλοιωθεί το αποτέλεσμα των εκλογών» του Νοεμβρίου ή να «εμποδιστεί η μετάβαση της Μιανμάρ στη δημοκρατία».

We , Myanmar 🇲🇲 citizens need the world to know what's happening in Myanmar right now before our wifis are cut off.

They already cut off TVs broadcasting lines, phone services in order to prevent us reaching to the world.#saveMyanmar#myanmar pic.twitter.com/TDPAFnwG9B

— 🌸 지혜 🌸 (@JiHye_Nandar) February 1, 2021