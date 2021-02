Κορονοϊός Ισραήλ: Εικόνες αγωνίας σε κηδεία ραβίνου

Το Ισραήλ μπορεί να έχει πάρει τα εύσημα και να βρίσκεται στην παγκόσμια πρωτοπορία όσον αφορά στο πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού του ενάντια στον κορονοϊό, ωστόσο δεν είναι τα πάντα ρόδινα στη χώρα της Μέσης Ανατολής, ούτε και συμφωνούν όλοι με τους εκεί κυβερνητικούς χειρισμούς. Την Κυριακή στην κηδεία του ραβίνου Γιτζόκ Σάινερ πλήθος υπερορθόδοξων Εβραίων αψήφησε το lockdown και κατέκλυσε τους δρόμους της Ιερουσαλήμ, χωρίς να φορούν μάσκες. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση του Ισραήλ αποφάσισε το βράδυ της Κυριακής να παρατείνει για πέντε ημέρες τα περιοριστικά μέτρα κατά της επιδημίας του κορονοϊού που θα έληγαν τα μεσάνυχτα και πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση και να αποφασίσει τυχόν νέα παράταση της καραντίνας, ανέφερε η ανακοίνωση.

Η κοινότητα των υπερορθόδοξων Εβραίων από την πρώτη στιγμή είχε εναντιωθεί στην επιβολή περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού με πολλά μέλη της να αψηφούν τα περιοριστικά μέτρα και το κλείσιμο κυρίως εκκλησιών και σχολείων. Αυτό συνέβη όχι μόνο στο Ισραήλ, αλλά και στη Νέα Υόρκη, όπου αριθμούν μια ισχυρή κοινότητα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου από την άλλη δέχεται σκληρή κριτική για το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει να επιβληθεί στους υπερορθόδοξους Εβραίους, στους πολιτικούς ηγέτες των οποίων στηρίζεται για την επανεκλογή του τον Μάρτιο.

«Δεν θα συμφωνήσουμε με τη συνέχιση ενός αναποτελεσματικού και ψεύτικου lockdown. Ή θα είναι όλοι σε καραντίνα ή όλα θα ανοίξουν. Οι ημέρες της επιείκειας έχουν περάσει» ανέφερε από πλευράς του κυβερνητικός εταίρος του Νετανιάχου και υπουργός Άμυνας της χώρας, Μπένι Γκαντς. «Η απελπισία δεν είναι ούτε σχέδιο δράσης ούτε επιλογή σε κατάσταση εθνικής κρίσης, αλλά οι εικόνες από τη μαζική κηδεία στην Ιερουσαλήμ, εν μέσω εθνικού απαγορευτικού, γεμίζουν την καρδιά με αγωνία. Το Ισραήλ βρίσκεται πλέον στο αποκορύφωμα μιας κοινωνικής κρίσης με ρίζες σε υγειονομική και πολιτική κρίση – και αυτό θα μπορούσε να κοστίσει ζωές, να διαταράξει τη δημόσια τάξη και ίσως ακόμη και να αποσταθεροποιήσει τον εύθραυστο δημοκρατία μας» αναφέρει η εφημερίδα Haaretz.

Αξίζει να σημειωθεί ότι νέα κρούσματα του COVID-19 καταγράφονται καθημερινά στη χώρα, παρότι περισσότεροι από 3 εκατομμύρια κάτοικοι έχουν ήδη κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου.

Thousands of ultra-Orthodox Jews flout #lockdown restrictions to attend funeral of Rabbi Yitzchok Scheiner in #Jerusalem#Israel

