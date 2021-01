Πολωνία εκτρώσεις: Τρίτη νύχτα διαδηλώσεων μετά την απαγόρευση

Η πολωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου απαγορεύει ουσιαστικά τις αμβλώσεις στην χώρα και τέθηκε σε ισχύ αφού η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. «Το Συνταγματικό Δικαστήριο παρουσίασε μια γραπτή αιτιολόγηση της απόφασης για την προστασία της ζωής» ανέφερε στο Twitter το κυβερνητικό κέντρο πληροφοριών. Επί της ουσίας, με την απόφαση του δικαστηρίου απαγορεύονται όλες οι αμβλώσεις, εκτός αν πρόκειται για περιπτώσεις βιασμού, αιμομιξίας ή αν κινδυνεύει η ζωή της μητέρας.

Πολλές χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν για μια ακόμη νύχτα χθες στους δρόμους της Βαρσοβίας για να εκφράσουν την οργή τους μετά την έναρξη ισχύος του διατάγματος. Παρόμοιες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της Πολωνίας για τρίτη συνεχόμενη νύχτα.

«Η επανάσταση έχει μια μήτρα», «Έχετε αίμα στα χέρια σας», «Φοβάμαι να ζω εδώ» ήταν ορισμένα από τα συνθήματα σε πλακάτ που κρατούσαν διαδηλωτές στη Βαρσοβία, όπου αρκετές χιλιάδες άτομα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της “Απεργίας των Γυναικών” του βασικού κινήματος που διοργανώνει τις κινητοποιήσεις. Πολλοί από τους διαδηλωτές φορούσαν μάσκες με σχέδιο ένα κόκκινο κεραυνό, το σύμβολο των ακτιβιστών υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση.

Κάποιοι φορούσαν πράσινα κασκόλ στο λαιμό τους, το σύμβολο των ακτιβιστών για τα δικαιώματα των αμβλώσεων στην Αργεντινή, που κατάφεραν να νομιμοποιήσουν την άμβλωση στη χώρα τους τον περασμένο μήνα. Στη Βαρσοβία, η διαδήλωση τελείωσε χωρίς να σημειωθούν επεισόδια, μπροστά από το σπίτι του Γιαροσλάβ Κατσίνσκι, του αρχηγού του κυβερνώντος Κόμματος Νόμου και Δικαιοσύνης (PiS). Μετά από ένα «φεστιβάλ ελευθερίας» με τραγούδια, χορούς και συνθήματα, οι διοργανωτές κάλεσαν τους διαδηλωτές να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

