Astrazeneca εμβόλιο έγκριση: “Ναι” από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έδωσε το πράσινο φως για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας υπό όρους για το εμβόλιο της AstraZeneca για την πρόληψη της νόσου COVID-19 σε άτομα ηλικίας από 18 ετών. Αυτό είναι το τρίτο εμβόλιο που έχει συστήσει ο EMA προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έπειτα από εκείνα των Pfizer/BionTech και Moderna. Η αρμόδια επιτροπή του ΕΜΑ αξιολόγησε διεξοδικά τα δεδομένα σχετικά με την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου και συνέστησε να χορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσημη υπό όρους άδεια κυκλοφορίας. «Με αυτήν την τρίτη έγκριση, έχουμε επεκτείνει περαιτέρω το οπλοστάσιο των εμβολίων που διατίθενται στα κράτη-μέλη της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας και την προστασία των πολιτών τους», δήλωσε η Έμερ Κουκ, εκτελεστική διευθύντρια του EMA.

«Όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις, η Επιτροπή αξιολόγησε αυστηρά αυτό το εμβόλιο και η επιστημονική βάση της εργασίας μας στηρίζει τη σταθερή δέσμευσή μας για τη διαφύλαξη της υγείας των πολιτών της ΕΕ». Τα συνδυασμένα αποτελέσματα από 4 κλινικές δοκιμές στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βραζιλία και τη Νότια Αφρική έδειξαν ότι το εμβόλιο της AstraZeneca ήταν ασφαλές και αποτελεσματικό στην πρόληψη της COVID-19 σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών. Αυτές οι μελέτες περιλάμβαναν συνολικά περίπου 24.000 άτομα.

📢 EMA has just recommended granting a conditional marketing authorisation for the #COVID19vaccine AstraZeneca to prevent #COVID19 in people from 18 years of age. 👉Read our press release: https://t.co/YDbOvZEMUN pic.twitter.com/Sbj6TdlGTW

— EU Medicines Agency (@EMA_News) January 29, 2021