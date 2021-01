Δένδιας – Τσαβούσογλου συνάντηση: Τον Μάρτη το ραντεβού στην Greentree

Το πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου θα διεξαχθεί στην περιοχή Greentree η Άτυπη Πενταμερής Διάσκεψη για το Κυπριακό. Σε σημερινές του δηλώσεις στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ, ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών και υπογράμμισε ότι η εκπροσώπηση Ελλάδας και Τουρκίας θα είναι σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών. Αυτό σημαίνει ότι Νίκος Δένδιας και Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα συναντηθούν λίγες μέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής της 25ης Μαρτίου, η οποία έχει ως θέμα τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Είναι, μάλιστα, πολύ πιθανό της Πενταμερούς να έχει προηγηθεί και ο 62ος γύρος των διερευνητικών επαφών Ελλάδας – Τουρκίας, που, ως γνωστό, θα γίνει στην Αθήνα.

Αν και δεν έχει ξεκαθαριστεί αν Δένδιας και Τσαβούσογλου θα έχουν και τετ α τετ, θεωρείται βέβαιο ότι οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και άλλα ζητήματα πέραν του Κυπριακού.

Σήμερα ο Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε συνάντηση με τον νέο πρέσβη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα Sulaiman Al Mazroui. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η ενίσχυση της διμερούς και περιφερειακής συνεργασίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Υποδέχτηκα @GreeceMFA το νέο Πρέσβη των #HAE στην Ελλάδα. Συζητήσαμε για την ενίσχυση της διμερούς & περιφερειακής συνεργασίας 🇬🇷🇦🇪 – I welcomed new #UAE Ambassador Sulaiman Al Mazroui @GreeceMFA. Further advancing bilateral & regional cooperation in focus. pic.twitter.com/nbigFhYvb8

