Πρωκτικά τεστ κορονοϊού: Η Κίνα κάνει τα πάντα για τον περιορισμό της διασποράς

Σάλο στο Twitter έχει προκαλέσει η νέα μέθοδος της Κίνας για να ελέγξει τον κορονοϊό. Η χώρα που έχει μπει στο στόχαστρο του πλανήτη, ως υπεύθυνη για την τραγωδία, καταφεύγει όλο και περισσότερο στα πρωκτικά διαγνωστικά τεστ Covid-19 για να ελέγχει πρόσωπα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης, καθώς και τους ταξιδιώτες που φθάνουν από το εξωτερικό. Η μέθοδος είναι περισσότερο αξιόπιστη, αν και επικρίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η χώρα κατάφερε από την άνοιξη του 2020 να περιορίσει σε σημαντικό βαθμό την επιδημία χάρη σε αυστηρούς περιορισμούς: από τον Μάιο έχουν καταγραφεί μόνο δύο θάνατοι. Όμως μικρές εντοπισμένες εστίες έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι εστίες αυτές έκαναν τις υγειονομικές αρχές να πραγματοποιήσουν μαζικά και γρήγορα διαγνωστικά τεστ PCR σε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους. Τα δείγματα λαμβάνονται γενικά από το επίχρισμα στη μύτη ή τον φάρυγγα. Σύμφωνα πάντως με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, το 2021 έχει μετατραπεί ήδη σε μια φρικτή χρονιά για τους κατοίκους συνοικιών του Πεκίνου, στις οποίες ανακαλύφθηκαν πρόσφατα νοσούντες. Όλοι τους υποβλήθηκαν σε πρωκτικό διαγνωστικό τεστ με ειδική μπατονέτα.

Το μέτρο αυτό επιβάλλεται επίσης σε όσους βρίσκονται σε υποχρεωτική καραντίνα στα ξενοδοχεία, ιδιαίτερα στους ταξιδιώτες που φθάνουν από το εξωτερικό. Το πρωκτικό διαγνωστικό τεστ “επιτρέπει να αυξηθεί το ποσοστό εντοπισμού των προσώπων που έχουν μολυνθεί” επειδή ο κορονοϊός παραμένει παρών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στον πρωκτό απ’ ό,τι στις αναπνευστικές οδούς, δήλωσε στο CCTV ο γιατρός Λι Τονγκζένγκ του νοσοκομείου Γιουάν του Πεκίνου.

“Ανακουφισμένος που επέστρεψα στην Κίνα!”, γράφει ένας χρήστης του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Weibo. “Δεν είναι υπερβολικά οδυνηρό, όμως είναι ασφαλώς σούπερ ταπεινωτικό”, εκτιμά ένας άλλος.

“Έκανα δύο πρωκτικά διαγνωστικά τεστ. Μέσα στη φούρια, μου πήραν επίσης δείγμα από τον φάρυγγα. Κάθε φορά, φοβόμουν πως η νοσηλεύτρια θα ξεχάσει να αλλάξει την ειδική μπατονέτα από το ένα στο άλλο”, αστειεύεται ένας χρήστης του Weibo.

Το CCTV διευκρίνισε την Κυριακή πως δεν υπάρχει τάση γενίκευσης των πρωκτικών τεστ, επειδή “δεν είναι αρκετά πρακτικά”. Με την επιδημία της Covid-19 να εξακολουθεί να μαίνεται σε πολυάριθμες περιφέρειες του κόσμου, η Κίνα, η οποία από τον Μάρτιο 2020 έχει ήδη περιορίσει σημαντικά τις διεθνείς αφίξεις, ενίσχυσε τους τελευταίους μήνες τους περιορισμούς.

Όσοι θέλουν να μεταβούν στη χώρα οφείλουν να παρουσιάζουν πριν από την επιβίβαση δύο αρνητικά τεστ για την Covid (PCR και αντισωμάτων) και, μόλις αφιχθούν, να παραμείνουν σε καραντίνα τουλάχιστον 14 ημερών –ή και περισσότερο– σε ξενοδοχείο με δικά τους έξοδα.

This will be remembered as a special moment in the annals of pandemic history https://t.co/3X4EFNDCza

Why didn’t y’all tell me the COVID test was an anal swab I was so surprised when I took it

— lain (@trafficdancing) January 21, 2021