Διερευνητικές επαφές Ελλάδας – Τουρκίας: Πρώτη αντίδραση Καλίν, Αθήνα το νέο ραντεβού

Μέσω Twitter, ήρθε η πρώτη τουρκική αντίδραση για τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας των διερευνητικών επαφών Ελλάδας – Τουρκίας με τον εκπρόσωπο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αναφέρει σε ανάρτησή του πως “είναι δυνατόν να λυθούν όλα τα προβλήματα συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του Αιγαίου”. “Ξεκίνησαν στην Κωνσταντινούπολη οι διερευνητικές επαφές που δεν γίνονταν επί 4,5 χρόνια. Υπό την ισχυρή ηγεσία του προέδρου μας η λύση όλων των προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του Αιγαίου, είναι εφικτή. Η βούληση για να γίνει αυτό είναι δεδομένη. Η περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα είναι προς όφελος όλων”, έγαψε ο Ιμπραήμ Καλίν στην ανάρτησή του.

Οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας και Τουρκίας που ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας δεν “έκλεισαν” με τον πιο εύκολο τρόπο, καθώς η Αγκυρα έθεσε μια σειρα θεμάτων στην ελληνική αποστολή, εκτός της ελληνικής “ατζέντας”, θέματα που δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση, όπως οι γκρίζες ζώνες και η αποστρατικοποίηση των νησιών. Παράλληλα έθεσε θέμα εναέριου χώρου και ζήτησε τη δημιουργία μηχανισμού για το προσφυγικό. Το πρακτορείο Anadolu -επικαλούμενο τουρκικές διπλωματικές πηγές- αναφέρει ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις, τα πιθανά επόμενα βήματα και την τρέχουσα κατάσταση.

Η Γερμανία μέσω του Υπουργού Εξωτερικών, Χάικο Μάας στο τέλος της συνεδρίασης του υπουργείου εξωτερικών υποθέσεων εξέφρασε τον πάγιο γερμανικό σκεπτικισμό απέναντι σε μια πιο αυστηρή πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Ο κ. Μάας είπε πως τα θετικά σήματα που έχει αποστείλει προσφάτως η Άγκυρα και η επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών δεν πρέπει να επιβαρυνθούν από κάποια επιβολή νέων κυρώσεων σε αυτή την φάση. Από την άλλη η Γαλλία πιέζει για μια διευρυμένη λίστα κυρώσεων σε σχέση με τις παράνομες τουρκικές γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ και κάπου στην μέση βρίσκεται ο ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ,ο οποίος είπε ότι η λίστα δεν είναι έτοιμη αλλά ούτε είναι και στην άκρη.

Την ικανοποίηση της Ουάσιγκτον για την επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας εξέφρασε ο νέος εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις. Όπως σημείωσε σε ανάρτηση του στο Twitter: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν την επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη, σήμερα, και τη δέσμευση των δύο κυβερνήσεων σε αυτή τη διαδικασία. Υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για τη μείωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο».

The United States welcomes the resumption of exploratory talks between Greece and Turkey in Istanbul today and the commitment of both governments to this process. We support all efforts to reduce tensions in the Eastern Mediterranean.

— Ned Price (@statedeptspox) January 25, 2021