Μπαλί κορονοϊός – push ups: Να τι θα συμβεί αν δεν φοράς μάσκα

Ούτε 300άρι, ούτε 500άρι, ούτε καν… τιμωρία, αν σκεφτεί κανείς τα οφέλη. Στο Μπαλί, οι ξένοι που θα εντοπίζονται να μη φοράνε μάσκα για τον κορονοϊό, θα “τιμωρούνται” με έναν ιδιαίτερο τρόπο, χωρίς να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Στο νησί-θέρετρο της Ινδονησίας, το Μπαλί, οι παραβάτες θα υποχρεώνονται να κάνουν… push-ups. Οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε αυτήν την εβδομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τουρίστες με μακό μπλουζάκια και σορτς να υποχρεώνονται να κάνουν τη συγκεκριμένη άσκηση, σε συνθήκες τροπικής ζέστης και με αξιωματούχους ασφαλείας με μάσκα να τους επιτηρούν.

Οι αρχές του Μπαλί κατέστησαν τη χρήση μάσκας υποχρεωτική στους εξωτερικούς χώρους από τον περασμένο χρόνο καθώς η χώρα αντιμετώπιζε αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού. Τις τελευταίες ημέρες ωστόσο πολλοί ξένοι έχουν συλληφθεί χωρίς μάσκα, όπως δήλωσε ο αξιωματούχος ασφαλείας Γκούστι Αγκούνγκ Κετούτ Σουριανεγκάρα. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι πλήρωσαν πρόστιμο 5,7 ευρώ, αλλά άλλοι 30 είπαν ότι δεν είχαν τα χρήματα. Γι’ αυτό και τους επιβλήθηκαν τα push-ups.

«Στην αρχή λένε ότι δεν γνώριζαν τους κανόνες. Μετά ότι το ξέχασαν ή ότι η μάσκα τους είναι βρεγμένη ή καταστράφηκε», δήλωσε στο Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ο Σουριανεγκάρα. Οι αρχές του Μπαλί έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι οι ξένοι που παραβιάζουν τους ισχύοντες κανονισμούς για τον κορονοϊό θα απελαύνονται από την χώρα, παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Το νησί, το οποίο έχει πληγεί σφόδρα από την επιδημία, παραμένει επισήμως κλειστό για τους τουρίστες από το εξωτερικό, αλλά αποτελεί μόνιμο τόπο κατοικίας πολλών ξένων.

Tourists in Bali are punished with push-ups for not wearing masks. pic.twitter.com/0ykb1lKjYf

— Kgoshi Ya Lebowa (@Marcellomj) January 20, 2021