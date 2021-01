Μπάιντεν ορκωμοσία – ομιλία: «Θα δώσω όλη μου την ψυχή για να ενώσω τις ΗΠΑ»

Ορκίστηκε 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν. Λίγο νωρίτερα είχε ορκιστεί και η εκλεγμένη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, μέσα σε χειροκροτήματα. Στην πρώτη ομιλία του ο Μπάιντεν τόνισε ότι «αυτή είναι η ημέρα της Αμερικής, η ημέρα της Δημοκρατίας». «Η Δημοκρατία νίκησε» διεμήνυσε ο Μπάιντεν για να προσθέσει ότι θα δώσει την ψυχή του για να ενώσει τους Αμερικανούς. Με αιχμές κατά του απελθόντα πλέον Ντόναλντ Τραμπ, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε: «Αναδύεται ένας πολιτικός εξτρεμισμός, η λευκή υπεροχή, η εσωτερική τρομοκρατία που θα την αντιμετωπίσουμε και θα τη νικήσουμε».

Η τελετή ξεκίνησε λίγο μετά τις 6:00 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, εν μέσω τσουχτερού κρύου και νιφάδων χιονιού στην Ουάσιγκτον. Είχαν προηγηθεί δυο σύντομες ομιλίες γερουσιαστών και η ερμηνεία του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ από την Lady Gaga. Η Jennifer Lopez ερμήνευσε το «This is your land» και το «America is beautiful» και αμέσως έγινε η ορκωμοσία του 46ου προέδρου των ΗΠΑ. Ο Τραμπ δεν παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν. Την ώρα που ο Μπάιντεν μετέβαινε στην εκκλησία, ο Τραμπ αναχωρούσε με το Air Force One για τη Φλόριντα.

Μπάιντεν ορκωμοσία: Σόου από τη JLo

Μια από τις κορυφαίες, και ελάχιστες προσωπικότητες, που βρέθηκαν στην ορκωμοσία του νέου Αμερικανού προέδρου είναι η Τζένιφερ Λόπεζ. Η αγαπημένη καλλιτέχνης έδωσε ένα εντυπωσιακό σόου στην ορκωμοσία του 46ου προέδρου των ΗΠΑ. Ένα από τα highlights της εμφάνισής της, ήταν η ομιλία της στα Ισπανικά: «Una nación bajo Dios con libertad y justicia para todos», δηλαδή «Ένα έθνος υπό τον Θεό, με Ελευθερία και Δικαιοσύνη για όλους».

Μπάιντεν ορκωμοσία: Tι ακολουθεί

Μετά την ορκωμοσία του, ο νέος πρόεδρος μαζί με την αντιπρόεδρο, θα μεταβούν στην ανατολική πλευρά του Καπιτωλίου όπου θα ακολουθήσει χαιρετισμός και επιθεώρηση των ενόπλων δυνάμεων, ενώ στη συνέχεια θα γίνει πορεία προς το εθνικό στρατιωτικό κοιμητήριο της Ουάσιγκτον και κατάθεση στεφάνων. Έπειτα, θα υπάρξει πομπή προς τον Λευκό Οίκο, ενώ η μέρα θα κλείσει με μια συναυλία που θα παρουσιάσει ο Τομ Χανκς.

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Μπάιντεν και Χάρις

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με μήνυμά του στο Twitter έδωσε συγχαρητήρια στον 46ο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και την πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρο, Καμάλα Χάρις, αμέσως μετά την ορκωμοσία τους.

Warmest congratulations to @JoeBiden and @KamalaHarris. It is with a sense of renewed optimism that we look forward to further strengthening the bonds and friendship between our two nations. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 20, 2021

Τζο Μπάιντεν: Σ’ αγαπώ Τζιλ

Τo tweet του Τζο Μπάιντεν στη γυναίκα του: «Σ’ αγαπώ Τζιλ και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων που σε έχω δίπλα μου σε αυτό το ταξίδι».

I love you, Jilly, and I couldn’t be more grateful to have you with me on the journey ahead. pic.twitter.com/V4GUXAKSKg — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

Ντόναλντ Τραμπ: «Τιμή μου που ήμουν πρόεδρος»

«Ήταν τιμή μου που υπηρέτησα ως ο 45ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, αποχωρώντας από τον Λευκό Οίκο, ενώ κατά την διάρκεια σύντομης ομιλίας του στην Βάση Αντριους τόνισε στους οπαδούς του ότι θα επιστρέψει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ο απερχόμενος πρόεδρος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα «τέσσερα καταπληκτικά χρόνια» που πέρασε τον Λευκό Οίκο, ενώ επικεντρώθηκε στην οικογένειά του, τα παιδιά του και τα εγγόνια του, που ήταν παρόντα.

«Οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα πόσο σκληρά δούλεψε αυτή η οικογένεια. Θα μπορούσαν να είχαν πολύ πιο εύκολη ζωή, αλλά απλά, έκαναν φανταστική δουλειά», είπε, απευθυνόμενος στα παιδιά του. Μίλησε στους δημοσιογράφους για τα «πολλά επιτεύγματά» του στην αμερικανική προεδρία και πρόσθεσε ότι η Μελάνια «αγαπά τον αμερικανικό λαό».

Αποκάλεσε την Πρώτη Κυρία «γυναίκα με μεγάλη χάρη και ομορφιά και αξιοπρέπεια» και είπε ότι ήταν «τόσο δημοφιλής στους ανθρώπους», παρά τη δημοσκόπηση του CNNi που διαπιστώνει ότι είναι η πρώτη κυρία με τη χαμηλότερη βαθμολογία δημοτικότητας στην πρόσφατη ιστορία.

Θα επιστρέψω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο

«Θα επιστρέψω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», είπε απευθυνόμενος στους οπαδούς του που είχαν συγκεντρωθεί για να παρευρεθούν στην αποχαιρετιστήρια τελετή στην Βάση Αντριους, ενώ υποσχέθηκε ότι «θα πολεμούσε πάντα» και ευχήθηκε στην επόμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν «καλή τύχη». «Είστε καταπληκτικοί άνθρωποι. Αυτή είναι μια υπέροχη, υπέροχη χώρα. Είναι η μεγαλύτερη μου τιμή και προνόμιο που ήμουν ο πρόεδρος σας». «Θα παλεύω πάντα για σας. Θα παρακολουθώ. Θα ακούω και θα σας πω ότι το μέλλον αυτής της χώρας δεν ήταν ποτέ καλύτερο. Εύχομαι στη νέα διοίκηση καλή τύχη και μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι θα έχουν μεγάλη επιτυχία. Έχουν το θεμέλιο να κάνουν κάτι πραγματικά εντυπωσιακό », πρόσθεσε ο Τραμπ, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον Τζο Μπάιντεν.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς και τη σύζυγό του Κάρεν, τον αρχηγό του προσωπικού του και το Κογκρέσο. Προτού επιβιβαστεί στο αεροπλάνο ευχήθηκε σε όλους να έχουν μια καλή ζωή, λέγοντας ότι θα τα ξαναπούν σύντομα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάστηκε στην συνέχεια για το τελευταίο του ταξίδι με το Air Force One, που θα το μεταφέρει στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο στην Φλόριντα, υπό τους ήχους του τραγουδιού «My Way» του Φρανκ Σινάτρα.