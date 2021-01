Joe Biden ορκωμοσία: Μια διαφορετική τελετή με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και απουσίες

Έφτασε η μεγάλη μέρα για τις ΗΠΑ όπου θα ορκιστεί 46ος πρόεδρος ο αρχηγός των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν. Μετά από ένα εκλογικό θρίλερ και παρατράγουδα από την πλευρά του Τραμπ μέχρι την απίστευτη εισβολή στο Καπιτώλιο από υποστηρικτές του, έφτασε η μέρα για την επίσημη διαδοχή. Η τελετή βέβαια θα είναι αρκετά διαφορετική. Αφενός η πανδημία του κορονοϊού κι αφετέρου ο κίνδυνος να σημειωθούν επεισόδια, ύστερα και από την εισβολή οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο. Μάλιστα, η Ουάσιγκτον έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θα παραμείνει έτσι μέχρι και την τελετή.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια και πολύ πιο αυξημένα από κάθε άλλη χρονιά με τα σχέδια της Μυστικής Υπηρεσίας να είναι πολύ λεπτομερή και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων περίπου 15.000 άτομα της Εθνικής Φρουράς, συν χιλιάδες αστυνομικούς. Μπορεί ο αριθμός των παρευρισκόμενων να έχει μειωθεί αισθητά, όμως ο Τζο Μπάιντεν επέμενε να δώσει τον όρκο του σε εξωτερικό χώρο, μπροστά στο Καπιτώλιο, με θέα στο National Mall, όπως καλεί η παράδοση.

Όπως ήδη έχουμε πει, παρουσιαστής της τελετής θα είναι ο γνωστός ηθοποιός Tom Hanks, ενώ η Lady Gaga – που είναι ενεργή υποστηρίκτρια του νέου Προέδρου – θα συνοδεύσει τον Joe Biden και την Kamala Harris και θα τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο. Από την άλλη πλευρά, η Jennifer Lopez θα κάνει με τη σειρά της το δικό της πρόγραμμα, ενώ στο καλλιτεχνικό κομμάτι της τελετής έχουν συμπεριληφθεί κι άλλοι επίσης γνωστοί τραγουδιστές, όπως η Demi Lovato.

Ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ σε μια ανάρτηση που έκανε λίγες ώρες πριν την ορκωμοσία του, τιμώντας τους σχεδόν 400.000 Αμερικανούς που έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό σε μια τελετή που έχουν διοργανώσει στην Ουάσιγκτον, έγραψε «Απόψε, στην Ουάσιγκτον, και σε όλη τη χώρα, συναντηθήκαμε για να τιμήσουμε τους 400.000 Αμερικανούς που έχουμε χάσει από την COVID-19. Ο τελευταίος χρόνος μας έχει δοκιμάσει με αδιανόητους τρόπους, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να θεραπεύουμε και να το ξεπεράσουμε – μαζί.

It's January 20 in Washington, D.C. A long dark four years ends today. America returns. Thank you to everyone who fought to make this day possible. #InaugurationDay 🇺🇸 #BidenHarrisInauguration #ByeDon#GoodRiddanceTrump pic.twitter.com/Lnt1xkoLcy

