Εισβολή στο Καπιτώλιο αυτοκτονία: Το 6ο θύμα της εισβολής

Ο 53χρονος Christopher Stanton Georgia, οπαδός του Ντόναλντ Τραμπ που είχε συλληφθεί για συμμετοχή στην εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου, βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του στην Αλφαρέτα της Τζόρτζια το πρωί του περασμένου Σαββάτου. Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός από την σύζυγό του, ενώ στο σπίτι του βρέθηκαν δυο ημιαυτόματα όπλα. «Υπάρχει αίμα παντού!» είπε η γυναίκα τηλεφωνώντας στην αστυνομία. «Ο άνδρας μου είναι νεκρός! Ψάχνω το όπλο», είπε ακόμα. Στον Christopher Stanton Georgia αναμενόταν να επιβληθεί ποινή φυλάκισης έως και 180 ημέρες και πρόστιμο 1.000 δολαρίων για τα επεισόδια της εισβολής κατά την οποία ένας αστυνομικός και τέσσερις πολίτες και τέσσερις πολίτες έχασαν τη ζωή τους.

Μετά τα πρωτοφανή επεισόδια βίας, η αστυνομία της Ουάσινγκτον προχώρησε σε 68 συνολικά συλλήψεις ατόμων για την εισβολή στο αμερικανικό Καπιτώλιο, σύμφωνα με δηλώσεις του αρχηγού της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, o Ρόμπερτ Κόντι. «Συνεχίζουμε να έχουμε ακόμη σημαντικό έργο μπροστά μας για να εντοπίσουμε και να οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη οποιονδήποτε από τον βίαιο όχλο για τις πράξεις του», τόνισε ο Κόντι.

Από τα πρωτόγνωρα περιστατικά που πήραν μέρος στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες και τρεις άντρες. Πρόκειται για τον αστυνομικό Μπράιαν Σίκνικ και τέσσερις φανατικοί υποστηρικτές του απερχόμενου προέδρου της χώρας, την 35χρονη Ashli Babbitt, τον 55χρονο Kevin Greeson, τον 50χρονο Benjamin Phillips και την 34χρονη Roseanne Boyland. Η Ashli Babbitt έπεσε νεκρή από πυρά των αστυνομικών όταν επιχείρησε να περάσει σε μια από τις αίθουσες του Καπιτωλίου που δεν είχαν παραβιαστεί ακόμα από τον όχλο. Η άτυχη γυναίκα ήταν βετεράνος των Ένοπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Υπηρέτησε σε τέσσερις αποστολές με την Πολεμική Αεροπορία και διέμενε στο Σαν Ντιέγκο.

Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building.

Με καταγωγή από την Αλαμπάμα, ο 55χρονος Kevin Greeson κατέληξε όταν έπαθε καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, με το θάνατό του να ανακοινώνει ο γιος του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος με αγάπη στα αυτοκίνητα και τις μηχανές». Ο 50χρονος Benjamin Phillips ήταν προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών και είχε καταγωγή από την Πενσιλβάνια. Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, έχασε τη ζωή του από εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Ο 50χρονος είχε φτιάξει το site Trumparoo, διαδικτυακό τόπος συνάντησης υποστηρικτών του Τραμπ και συνωμοσιολόγων, όπως ήταν ο ίδιος.

Η 34χρονη Roseanne Boyland είχε καταγωγή από την Τζόρτζια και έχασε και αυτή τη ζωή της κατά την εισβολή στο Καπιτώλιο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής αιτίες. Η οικογένειά της θεωρεί υπεύθυνο για το θάνατό της τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς όπως υποστηρίζει, η 34χρονη πήγε αρχικά για να ακούσει την ομιλία του απερχόμενου προέδρου. Τέλος, ο αστυνομικός Μπράιαν Σίκνικ απεβίωσε λόγω τραυματισμών που υπέστη κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας, όπου είχε εμπλοκή σώμα με σώμα με διαδηλωτές στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, αναφέρει η ανακοίνωση.

Family provided this picture of Rosanne Boyland, 34, of Kennesaw – one of three people who died from medical emergencies during yesterday’s unrest at the U.S. Capitol. @cbs46 pic.twitter.com/R0g3n1wAcB

