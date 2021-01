Ινδονησία αεροπλάνο – Sriwijawa air: Βρέθηκαν συντρίμμια και ανθρώπινα υπολείμματα

Συντρίμμια και ανθρώπινα υπολείμματα βρέθηκαν στην περιοχή ανοικτά της Ινδονησίας όπου εξαφανίστηκε χθες Σάββατο αεροσκάφος Boeing 737-500 του ινδονησιακού αερομεταφορέα χαμηλού κόστους Sriwijawa με 62 επιβαίνοντες, ανακοίνωσε η ινδονησιακή αστυνομία σήμερα. «Σήμερα το πρωί μας παραδόθηκαν δύο σάκοι, ο ένας με αντικείμενα που ανήκαν σε επιβάτες και ο άλλος με υπολείμματα πτωμάτων», ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Γιούσρι Γιούνους στο τηλεοπτικό δίκτυο Metro. Η αστυνομία έχει αρχίσει τη διαδικασία «αναγνώρισης» των Πλοία έρευνας και διάσωσης, σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού, ελικόπτερα και δύτες αναπτύχθηκαν νωρίτερα το πρωί στον τόπο όπου πιστεύεται ότι έγινε η συντριβή του αεροσκάφους, ο οποίος προσδιορίστηκε τη νύχτα. Τα ευρήματα μεταφέρονται στο κυριότερο λιμάνι της Τζακάρτας, όπου έχει στηθεί επιχειρησιακό κέντρο.

Το αεροσκάφος της Sriwijawa εκτελούσε δρομολόγιο που συνδέει την Τζακάρτα με την Ποντιάνακ, στο ινδονησιακό τμήμα του νησιού Βόρνεο, όταν η επαφή του με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας χάθηκε χθες Σάββατο λίγο μετά τις 14:40 (τοπική ώρα· 09:40 ώρα Ελλάδας), περίπου 4 λεπτά μετά την απογείωση. Ο τόπος του δυστυχήματος βρίσκεται κοντά σε πολύ τουριστικά νησιά, σε μικρή απόσταση από την Τζακάρτα. Στο Μπόινγκ βρίσκονταν 50 επιβάτες και 12 μέλη του πληρώματος.

