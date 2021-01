Καπιτώλιο νεκρή: Bετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας η 44χρονη – Πώς σκοτώθηκε

Φανατική οπαδός του Ντόναλντ Τραμπ και βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, που ταξίδεψε από το Σαν Ντιέγκο στην Ουάσινγκτον για να πάρει μέρος στην διαδήλωση που στόχο είχε να αποτρέψει την επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν από την Γερουσία ήταν το πρώτο από τα τέσσερα θύματα που έχασαν την ζωή τους κατά την διάρκεια των συγκρούσεων εντός κι εκτός του Καπιτωλίου. Η Άσλι Μπάμπιτ, 44 ετών, έπεσε νεκρή από σφαίρα των δυνάμεων ασφαλείας. Όπως φαίνεται στα βίντεο δέχεται μία σφαίρα στο στήθος την ώρα που επιχειρεί να περάσει μέσα στο Καπιτώλιο δεξιά της κεντρικής εισόδου. Ο πυροβολισμός γίνεται από άνδρα ασφαλείας που βρίσκεται καλυμμένος και φοράει πολιτικά. Η είδηση του πυροβολισμού της έγινε αμέσως πρώτο θέμα στα αμερικανικά και διεθνή δίκτυα, χωρίς ωστόσο αρχικά να είναι γνωστό πόσο σοβαρά έχει χτυπηθεί. Τα πρώτα βίντεο ωστόσο την έδειχναν ακίνητη στο έδαφος ανήμπορη να αντιδράσει.

Κατά την διάρκεια της έντασης στο εσωτερικό του Καπιτωλίου, οι οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ αδυνατούσαν να εισβάλουν σε μία από τις αίθουσες του Καπιτωλίου καθώς οι πόρτες της ήταν σφραγισμένες και από την άλλη πλευρά βρίσκονταν δυνάμεις ασφαλείας που δεν εγκατέλειπαν το πόστο τους. Ωστόσο ο όχλος κατάφερε να σπάσει τα τζάμια ανοίγοντας έτσι ένα κενό μεταξύ της αίθουσας και της σκάλας στην οποία είχε συνωστιστεί. Η Άσλι Μπάμπιτ, η οποία ξεχωρίζει από ένα κόκκινο σακίδιο, αποφασίζει να περάσει μέσα από τα σπασμένα τζάμια. Ωστόσο την στιγμή που έχει σκαρφαλώσει στην πόρτα δέχεται τον μοιραίο πυροβολισμό. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι υπήρχαν τουλάχιστον τέσσερις ένοπλοι αστυνομικοί και ένας από αυτούς πιθανότατα πυροβόλησε την Μπάμπιτ.

Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building.

Μάλιστα μία ημέρα πριν από το θάνατό της, είχε κάνει tweet προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την πορεία διαμαρτυρίας έξω από το Καπιτώλιο αποδεικνύοντας επίσης πως ότι έγινε δεν ήταν μία αυθόρμητη κίνηση αλλά οργανωμένη μετάβαση στο χώρο του Καπιτωλίου: «Τίποτα δεν θα μας σταματήσει… Μπορείτε να προσπαθήσετε και να προσπαθήσετε αλλά η Καταιγίδα είναι εδώ και έρχεται στην Ουάσιγκτον (DC) σε λιγότερο από 24 ώρες», έγραψε με το ψευδώνυμο.

Λίγες ώρες πριν από την εισβολή στο Καπιτώλιο, η Μπάμπιτ εμφανίστηκε στο twitter με το όνομα «CommonAshSense» έγραψε : «Ο Μάικ Πενς @αντιπρόεδρος@ πρέπει να παραιτηθεί και, στη συνέχεια, να κατηγορηθεί για προδοσία.» Και: “Ο δικαστής του συνταγματικού δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς πρέπει επίσης να παραιτηθεί».

Οι στιγμές που ακολουθούν είναι γεμάτες ένταση. Οι εισβολείς που βρίσκονται δίπλα της προσπαθούν να την βοηθήσουν αλλά είναι ανήμποροι. Η Άσλι έχει δεχθεί σφαίρα/σφαίρες στον λαιμό ή στο άνω μέρος του στήθους έχοντας γεμίσει αίματα και αδυνατεί να κινηθεί. Οι αξιωματικοί που βρίσκονται στο κλιμακοστάσιο στη συνέχεια αντιλαμβάνονται την Άσλι με μερικούς από αυτούς να προσπαθούν να τη βοηθήσουν. Ένας από τους αξιωματικούς φαίνεται να προσπαθεί να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Η Μπάμπιτ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου αργότερα πέθανε.

Ο σύζυγος της Μπάμπιτ σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό KUSI-TV δήλωσε ότι η Άσλι ήταν επί 14 χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και τέσσερις φορές είχε εργαστεί στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την εφημερίδα «New York Post», ο σύζυγός της την περιέγραψε ως «ένθερμη» υποστηρίκτρια του Τραμπ» και ασυμβίβαστη με τα «πιστεύω» της, ενώ τόνισε πως ο ίδιος έμεινε σπίτι επειδή έπρεπε να διεκπεραιώσει εργασίες για την δουλειά του.

