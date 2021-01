Καπιτώλιο εισβολή: Οι ομάδες του NBA γονάτισαν στον εθνικό ύμνο μετά τα επεισόδια

Σοκαρισμένες είναι οι ΗΠΑ από την εισβολή στο Καπιτώλιο, και σήμερα οι παίκτες του NBA, σε μία ακόμη συμβολική κίνησή τους, καταδίκασαν με τον τρόπο τους τα επεισόδια. Κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου οι παίκτες του ΝΒΑ γονάτισαν, διαμαρτυρόμενοι για τα επεισόδια και την εισβολή στο Καπιτώλιο, που οδήγησαν στον θάνατο μίας γυναίκας και τον τραυματισμό αρκετών άλλων. Σέλτικς, Χιτ, Πίστονς, αλλά και οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο γονάτισαν, δείχνοντας έτσι για άλλη μία φορά την κατακραυγή τους για τα φαινόμενα βίας στη χώρα.

Στο Μιλγουόκι είχαν και δεύτερο λόγο να γονατίσουν, καθώς την προηγούμενη ημέρα είχε ανακοινωθεί η αθώωση του αστυνομικού που πυροβόλησε Αφροαμερικανό στο Ουισκόνσιν τον περασμένο Αύγουστο, με συνέπεια το θύμα να μείνει παράλυτο από τη μέση και κάτω.

Heat and Celtics players kneel for anthem.

Bucks and Pistons players took a knee to start tonight's game.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας στη μητροπολιτική περιοχή της αμερικανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα επεισόδια της Τετάρτης (7/1) στην Ουάσινγκτον. Διευκρίνισε ότι οι τρεις θάνατοι οφείλονταν σε έκτακτα ιατρικά περιστατικά και το τέταρτο πρόσωπο υπέκυψε σε νοσοκομείο αφού υπέστη τραύμα από σφαίρα. Πρόσθεσε ότι 52 ύποπτοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για την πολιορκία και την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Παράλληλα, η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ ανακοίνωσε ότι παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 15 ημέρες μετά τα επεισόδια. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα θα ισχύουν ως την 20ή Ιανουαρίου, ημέρα της τελετής ορκωμοσίας του Δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν.

