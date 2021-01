Εισβολή Καπιτώλιο: Το χρονικό του χάους στην Ουάσινγκτον

Εισβολή Καπιτώλιο: Στιγμές χάους και εικόνες ντροπές σημειώθηκαν χθες στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον, όπου εκατοντάδες υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο. Το κλίμα ήταν «πολεμικό» εδώ και μέρες, με τον απερχόμενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε χθεσινή ομιλία του στην περιοχή του πάρκου Ellipse, κοντά στον Λευκό Οίκο έκανε λόγο για μία ακόμα φορά πως οι Δημοκρατικοί «έκλεψαν» την «εκλογική νίκη» του με νοθεία. «Μεγάλη διαμαρτυρία στην Ουάσινγκτον στις 6 Ιανουαρίου» είχε γράψει στις 19 Δεκεμβρίου ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα από τα πολλά tweets του για την συγκεκριμένη ημέρα. «Να είστε εκεί, να είστε άγριοι». Και την παραμονή της προκαθορισμένης ημέρας, της 6ης Ιανουαρίου, μέλος της ομάδας Red-State Secession στο Facebook, έγραψε: «Εάν δεν είστε διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσετε βία για να υπερασπιστείτε τον πολιτισμό, τότε ετοιμαστείτε να αποδεχτείτε την βαρβαρότητα».

Στο πλαίσιο της ομιλίας του ο απερχόμενος πρόεδρος, μπροστά σε ένα οργισμένο κοινό, είπε για άλλη μια φορά πως οι Δημοκρατικοί προχώρησαν σε νοθεία και προέτρεψε τους υποστηρικτές του να διαμαρτυρηθούν μπροστά από το Καπιτώλιο όπου την ίδια ώρα γινόταν η συνεδρίαση για την επικύρωση του αποτελέσματος των εκλογών. Μάλιστα επιτέθηκε στον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, κατηγορώντας τον πως «κάνει πίσω» και πάει να επικυρώσει το αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντας «αξιολύπητους» Ρεπουμπλικάνους αξιωματούχους που δεν στηρίζουν τις θεωρίες του. Λίγη ώρα μετά, εκατοντάδες διαδηλωτές όρμησαν προς το Καπιτώλιο και γρήγορα άρχισαν τα επεισόδια με την αστυνομία, που εξελίχθηκαν σε μία τραγική ημέρα για τις ΗΠΑ.

Αρχικά τα επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το Καπιτώλιο, με χημικά να πέφτουν και από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με την αστυνομία, ώρες μετά τα επεισόδια, οπαδοί του Τραμπ (κάποιοι οπλισμένοι) πέταξαν χημικά στους αστυνομικούς και κατάφεραν να πλησιάσουν το κτίριο, σπάζοντας ένα τζάμι και εισβάλοντας μέσα.

Μόλις έγινε αυτό γνωστό, δόθηκε αμέσως εντολή εκκένωσης με τους Γερουσιαστές να διαφεύγουν, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να τους επιτεθούν. Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, προχώρησαν σε βανδαλισμούς, ακόμη και πλιάτσικο, καθώς άρπαζαν ότι έβρισκαν μπροστά τους.

Συνολικά έγιναν 52 συλλήψεις, ενώ τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς μία γυναίκα πυροβολήθηκε, ενώ άλλοι τρεις (δύο άνδρες και μία γυναίκα) απεβίωσαν ακόμη. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί το ποιος την πυροβόλησε στο στήθος, με την αστυνομία απλά να ανακοινώνει τον θάνατό της από σφαίρα. Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, το θύμα είχε καταγωγή από το Σαν Ντιέγκο και ήταν βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και φανατική υποστηρικτής του Τραμπ

Από τα επεισόδια υπάρχει και ένας σοβαρά τραυματίας, ο οποίος έπεσε από σκαλωσιά σε προσπάθεια να εισβάλει στο Καπιτώλιο.

Οι εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου ήταν σοκαριστικές, καθώς άνδρες της ασφάλειας, με τα όπλα στα χέρια σημάδευαν προς τους διαδηλωτές, προσπαθώντας να προστατέψουν βουλευτές και γερουσιαστές από την οργή τους και να τους φυγαδεύσουν πριν γίνει το κακό.

Protesters have breached the Capitol. They’re outside the Senate chamber pic.twitter.com/I021tKliUD

Ευθύνες για την εισβολή των διαδηλωτών-οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο την ώρα της καταμέτρησης των ψήφων των εκλεκτόρων επιρρίπτει ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Καπιτωλίου.

Ο Τέρανς Γκάινερ (Terrance Gainer) δήλωσε στο CNBC ότι μετά τα όσα έγιναν περιμένει κάποιος να λογοδοτήσει. «Η υπηρεσία επιβολής του νόμου απέτυχε να εξασφαλίσει τις εγκαταστάσεις, επιτρέποντας στους ένοπλους ταραξίες να παραβιάσουν το κτίριο για να διακόψουν την πιστοποίηση των προεδρικών εκλογών» ανέφερε .

«Αν ήμουν εγώ υπεύθυνος για την φύλαξη του Καπιτωλίου θα άξιζα να απολυθώ», είπε. «Ένιωσα τόση αμηχανία και ντροπή με όσα είδα να συμβαίνουν στον όροφο της Βουλής και της Γερουσίας».

Ωστόσο σε ερώτηση που του έγινε από το δημοσιογράφο για το εάν θα πρέπει να απολυθεί ο σημερινός αρχηγός δεν έδωσε σαφής απάντηση, εξηγώντας οτι πρώτα θα πρέπει να μάθουν πως ακριβώς μπήκαν οι διαδηλωτές στο Καπιτώλιο και τέτοιες πληροφορίες για την ώρα δεν είναι γνωστές.

Ωστόσο τις τελευταίες ώρες όλο και φουντώνουν οι φήμες ότι οι φύλακες του Καπιτωλίου βοήθησαν την είσοδο των διαδηλωτών, ενώ υπάρχουν στο διαδίκτυο και βίντεο που δείχνουν τους άνδρες της US Police Capitol να ανοίγουν τα κιγκλιδώματα επιτρέποντας την είσοδο των οπαδών του Τραμπ.

Στη συνέχεια οι διαδηλωτές, μερικοί από τους οποίους φάνηκαν εξοπλισμένοι, ανέβηκαν στα σκαλιά και το έργο των αστυνομικών αρχών έγινε πιο δύσκολο.

Μέλη της Εθνοφρουράς καθώς και άλλων υπηρεσιών ασφαλείας αναπτύχθηκαν άμεσα γύρω από το Καπιτώλιο, ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις μέσα και έξω από το κτίριο ανάμεσα σε αστυνομικούς και οπαδούς του Τραμπ. Ωστόσο υπήρχαν και αυτοί που έβγαζαν selfie με τους εισβολείς.

Η αστυνομία εκκένωσε τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία, καθώς οι οπαδοί του Τραμπ εισέβαλαν και κατέλαβαν αίθουσες του Κογκρέσου, ενώ κάποιοι ήρθαν σε συγκρούσεις σώμα με σώμα με τους άνδρες ασφαλείας.

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we’re seeing protesters assaulting Capitol Police.

This is wrong. This is not who we are. I’m heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ

— Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) January 6, 2021