Ρωσία ΗΠΑ κόντρα: Η σαρκαστική αντίδραση του ρωσικού ΥΠΕΞ στη δήλωση Πομπέο

Πολλοί έχουν ακούσει την κριτική σχετικά με την υποχωρητική στάση που τήρησε η κυβέρνηση Τραμπ όλα αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης απέναντι στη Ρωσία. Ο Πομπέο λοιπόν επέλεξε να απαντήσει σε αυτές τις αιτιάσεις, αλλά ατύχησε καθώς έλαβε μία κατά τα άλλα δηκτική απάντηση που προσομοίαζε πολύ σε απάντηση – τρολ. Απαντώντας λοιπόν στις αιτιάσεις αυτές, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, σε ανάρτηση του στο Twitter την Κυριακή υποστήριξε ότι καμία άλλη αμερικανική κυβέρνηση δεν κράτησε σκληρότερη στάση έναντι της Ρωσίας από την απερχόμενη του Ντόναλντ Τραμπ. Η ανάρτηση του Πομπέο με το hashtag #LeadingFromTheFront (ΗγεσίαΑπόΤοΜέτωπο), συνοδευόταν από μια φωτογραφία του Πούτιν με τις λέξεις «Ρωσία, Ρωσία, Ρωσία!» να καλύπτουν το πρόσωπο του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μάικ Πομπέο έγραψε «Ρωσία, Ρωσία, Ρωσία… ας μιλήσουμε για τη Ρωσία, ξεπερνώντας το θόρυβο. Καμία κυβέρνηση δεν ήταν τόσο σκληρή έναντι της Ρωσίας όσο εμείς. Τελεία και παύλα. Κοιτάξτε τα δεδομένα», για να πάρει μία ειρωνική απάντηση από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, που ειρωνεύτηκε τις «προσπάθειες» της κυβέρνησης Τραμπ να τα βάλει με τη Ρωσία με τη δηκτική λεζάντα στο Twitter: «Σιγά εσείς, οι σκληροί τύποι» με το ίδιο hashtag με την ανάρτηση του Πομπέο, αλλά προσθέτοντας τον πίνακα του Γερμανού ζωγράφου Άντολφ Νόρτεν με τίτλο «Η Υποχώρηση του Ναπολέοντα από τη Ρωσία» και τα λεγόμενα του Αμερικανού ΥΠ ΕΞ να καλύπτουν τον πίνακα.

Russia, Russia, Russia. . . let's talk Russia, cut through the noise. No Administration has been as tough on Russia as we have. Period. Full stop. Look at the facts. #LeadingFromTheFront pic.twitter.com/bUIyHt2IWm

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021