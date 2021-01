J2US 2021: Η αποκάλυψη που έκανε ο Νίκος Κοκλώνης

Το J2US έγινε το σόου που μας κρατούσε συντροφιά τα σαββατόβραδα. Ο Νίκος Κοκλώνης μαζί με τους τέσσερις κριτές και τους διαγωνιζόμενους έδιναν κάθε Σάββατο ένα λαμπρό σόου. Το J2US πέρα από το διαγωνιστικό κομμάτι είχε και πολλές εκπλήξεις με καλεσμένους. Η κορυφαία στιγμή ήταν χωρίς καμία αμφιβολία η συνεργασία της Άννας Βίσση που είχε έρθει ως καλεσμένη στο τελευταίο live με την Δέσποινα Βανδή. Νικητές του J2US αναδείχτηκαν ο Νάσος Παπαργυρόπουλος και η Ζόζεφιν.

Ο Νίκος Κοκλώνης σήμερα «έβαλε φωτιές» με ένα post του στο Instagram. «Καλημέρα σε όλους, μου λείψατε. Να σας πω ένα μυστικό; Θέλω να ξεκινήσουμε @j2us_gr Φεβρουάριο… Τι λέτε;» έγραψε ο ίδιος στην ανάρτησή του και το timeline του γέμισε με πολλά σχόλια, ανάμεσά τους και η Μαρία Μπακοδήμου, κριτής του σόου, που έγραψε: «Λέω ότι είσαι τρελός».

Πάντως οι fans του J2US ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό στην προοπτική να επιστρέψει άμεσα στις οθόνες το διαγωνιστικό μουσικό σόου.

Κι ενώ όλοι αναρωτιούνται αν το επόμενο μεγάλο project του Νίκου Κοκλώνη και της Barking Well για το δεύτερο μισό της σεζόν θα είναι κάποιο ριάλιτι με εγκλεισμό, καθώς και σε ποιο κανάλι τελικά θα μεταδοθεί, ο παραγωγός και παρουσιαστής ρίχνει τη βόμβα για J2US 3. Τι θα ισχύσει τελικά; Συζητιέται το ενδεχόμενο επιστροφής του Just τον Φεβρουάριο ή απλά ο παρουσιαστής και εμπνευστής του θέλει να τεστάρει τους fans του; Και αν το Just επιστρέψει, θα είναι ξανά μέσα από το OPEN;