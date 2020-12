Κροατία σεισμός – βίντεο: Ο δήμαρχος κάνει δηλώσεις και η γη “χορεύει”

Τρόμο προκαλούν τα βίντεο που έρχονται στο φως από τον φονικό σεισμό των 6,4 Ρίχτερ στην Κροατία. Η Κροατία θρηνεί ήδη 7 ανθρώπους, ενώ η πιο τραγική είδηση είναι ο χαμός ενός κοριτσιού μόλις 12 ετών που την ώρα του σεισμού περπατούσε και καταπλακώθηκε από κτίριο. Πέντε άνδρες από το χωριό Μάγισκε Πόλιανε, κοντά στην πόλη Γκλίνα, σκοτώθηκαν. Το έβδομο θύμα εντοπίστηκε στα ερείπια μιας εκκλησίας στο χωριό Ζάζινα. Σύμφωνα με τον ιερέα του ναού, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Hina, ο άνδρας αυτός ήταν ο οργανίστας του εκκλησιαστικού οργάνου, ο οποίος είχε πάει στην εκκλησία για να το επισκευάσει έπειτα από τις ζημιές που είχε υποστεί σε προηγούμενο σεισμό.

Είκοσι τουλάχιστον άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, με τους διασώστες να αναζητούν ψάχνουν όλη νύχτα στα συντρίμμια και μια ολόκληρη πόλη, η Πέτρινια, να έχει βυθιστεί στο σκοτάδι λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Φοβούμενοι μετασεισμούς πολλοί κάτοικοι πέρασαν τη νύκτα στα αυτοκίνητά τους, ενώ περίπου 200 άλλοι βρήκαν καταφύγιο σε έναν στρατώνα.

Σεισμός: Τρομακτικό βίντεο

Strong earthquake in Petrinja, Croatia (6,3 magnitude), felt in the Slovenian parliament, Ljubljana. I just hope and pray that there are no casualties!🙏 pic.twitter.com/lVFW63uXTO — Domen Gorensek (@Domen_G) December 29, 2020

Κροατία σεισμός: Η γη σείεται και σήμερα

Σήμερα Τετάρτη, η Κροατία χτυπήθηκε από δύο μετασεισμούς, της τάξης των 4,8 και 4,7 βαθμών με επίκεντρο την πόλη Σίσακ, νοτιοανατολικά του Ζάγκρεμπ. Στο φως ήρθε άλλο ένα βίντεο από τον χθεσινό ισχυρότατο σεισμό των 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Κροατία. Η στιγμή που σείεται η Γη, όταν ο δήμαρχος βρίσκεται on air είναι συγκλονιστική.

Η κυβέρνηση της Κροατίας έχει ανακοινώσει ότι θα συνεδριάσει σήμερα το πρωί προκειμένου να καθορίσει τη βοήθεια που θα παρασχεθεί στις πληγείσες περιοχές, ενώ στη χώρα αναμένεται να μεταβεί και ο υπεύθυνος διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ Γιάνεζ Λέναρτσιτς. Όπως έγραψε στο Twitter, οι Βρυξέλλες πρόκειται να στείλουν στην Κροατία χειμερινές σκηνές, ηλεκτρικές κουβέρτες, υπνόσακους και κρεβάτια καθώς και κοντέινερ τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να στεγάσουν τους πληγέντες.