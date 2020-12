Φορτηγό εμβόλιο – Ελλάδα: Τσακώθηκαν στο Twitter, σχολίασε ο Παππάς και τα “άκουσε”

Φορτηγό εμβόλιο – Ελλάδα: Σπουδαία ημέρα η χθεσινή αφού τα πρώτα εμβόλια κατά του κορωνοϊού έφθασαν στην Ελλάδα και ξεκινούν σήμερα οι εμβολιασμοί. Τα πρώτα εμβόλια μοιράστηκαν σε μικρή ποσότητα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα έλαβαν τις πρώτες 10.000 δόσεις με φορτηγά ψυγεία, απευθείας από το Βέλγιο, ενώ αναμένονται οι χιλιάδες άλλες δόσεις τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, κάποιοι χρήστες των social media αλλά και ο πρώην υπουργός Νίκος Παππάς επιδόθηκαν σε διασπορά ειρωνικών σχολίων για την δήθεν μικρή ποσότητα εμβολίων που πήρε η Ελλάδα. Ακολούθησε καυγάς με άλλους χρήστες που πέρασαν στην αντεπίθεση.

Διαβάζετε Αγγλικά; Επανορθώστε, μη γράφοντας ανοησίες…

Member states will each receive approximately 10.000 doses this first delivery on December 26, the Commission told Euronews.

Deliveries will continue in December and on a weekly basis during the following months

— Alexander Lamnidis (@Lamnidis) December 26, 2020