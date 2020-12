Χάφταρ – Ερντογάν: Ή θα φύγεις από τη Λιβύη ή θα πολεμήσεις

Χάφταρ – Ερντογάν: Ευθεία πρόκληση του Στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, ηγέτης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού ο οποίος μέσα από μήνυμά του προκαλεί ευθέως τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Η εποχή των αποικιακών ψευδαισθήσεών σας έφτασε στο τέλος και πρέπει να διαλέξετε αν θα πολεμήσετε ή θα φύγετε» ανέφερε στο μήνυμά του ο Χάφταρ. Ο αρχηγός του Εθνικού Στρατού της Λιβύης δήλωσε ότι «η ανεξαρτησία δεν αξίζει όσο ο τουρκικός στρατός καταλαμβάνει τμήματα της χώρας μας», προσθέτοντας πως πρέπει να φύγει και αυτό θα γίνει είτε ειρηνικά είτε με πόλεμο». Ο Χαφτάρ απηύθυνε σαφή προειδοποίηση στην Τουρκία, τονίζοντας ότι οι οθωμανικές φαντασιώσεις του καθεστώτος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχουν τελειώσει και η χώρα της Λιβύης δεν θα καταστεί ποτέ μέρος τους.

«Η εποχή των αποικιακών ψευδαισθήσεών σας έχει τελειώσει και πρέπει να επιλέξετε αν θα φύγετε ή θα πολεμήσετε», είπε κατά τη διάρκεια τελετής που διοργανώθηκε από τη στρατιωτική διοίκηση στην αεροπορική βάση Μπενίνα, στη Βεγγάζη, στο πλαίσιο του εορτασμού της 69ης επετείου της ανεξαρτησίας της Λιβύης.

BREAKING | #LNA ’s Field Marshal #Haftar to #Turkey : The era of your colonial illusions are over, and you must choose whether to leave or to fight. #Libya pic.twitter.com/WhImq33QWT

Ο Χαφτάρ, επισκεπτόμενος μοίρα με αεροσκάφη MiG-21, είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις προσβλέπουν στην ειρήνη και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της διεθνούς κοινότητας για κατάπαυση του πυρός με την ελπίδα ότι θα γίνουν σεβαστές οι νόμιμες φιλοδοξίες των Λίβυων, θα επιβληθεί η ειρήνη και θα σταματήσουν τον επιτιθέμενο. Σημείωσε ότι ο επιτιθέμενος δεν σταμάτησε να στέλνει μισθοφόρους και όπλα κάθε είδους, κηρύσσοντας πόλεμο εναντίον των Λίβυων, αψηφώντας τη λιβυκή βούληση και υποτιμώντας τις ανθρώπινες αξίες. Ο επικεφαλής του Εθνικού Στρατού της Λιβύης ανέφερε ότι η Τουρκία επιμένει να στέλνει νέους μισθοφόρους και εξοπλισμό και να κατασκευάζει βάσεις και εγκαταστάσεις.

«Ολα αυτά αντικατοπτρίζουν την επιμονή της Τουρκίας στον πόλεμο και την αυταπάτη ότι θα επιτύχει τα όνειρα της επέκτασής της για τον έλεγχο των πετρελαϊκών πηγών προκειμένου να καρπωθεί από τον πλούτο και την οικονομία μας και κατόπιν να διεισδύσει στα βάθη της Αφρικής», τόνισε ο Χαφτάρ.

Ο Χαφτάρ παλεύει μόνος του με τα θηρία, έχοντας στο πλευρό του την Αίγυπτο και τα ΗΑΕ. Η Αθήνα εξακολουθεί να παρακολουθεί άπραγη την εξέλιξη καθώς περικυκλώνεται από τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις. Τα τουρκικά μαχητικά θα μπορούν να κτυπήσουν τη Κρήτη από τα νότια, ενώ τα τουρκικά UAV με χρόνο πτήσης δεκάδες ώρες, με βάση την Al-Watiya θα μπορούν να πλαγιοκοπήσουν από τα νότια και τα δυτικά την Ελλάδα. Τις τελευταίες ώρες, δύο Τουρκικά A400M, προσγειώθηκαν σε Αλ Βατίγια και Μισράτα αντίστοιχα, μεταφέροντας όπλα και τζιχαντιστές.

Αυτό συμβαίνει την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στη Λιβύη, ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές κάτι που φαίνεται ότι δεν αρέσει καθόλου στον Ερντογάν. Το τοπίο έχει αλλάξει, μετά την παρέμβαση της Γαλλίας και της Αιγύπτου, που είχε ως αποτέλεσμα ο γνωστός ηγέτης της κυβέρνησης της Τρίπολης που υπέγραψε το τουρκολιβυκό μνημόνιο, Αλ Σαράτζ να αυτονομείται πλέον πλήρως από τον ΥΠΕΣ της Λιβύης Φατί Μπασάγκα και “φιλαράκι” του Ερντογάν.

Αραβικές δημοσιογραφικές πηγές επιβεβαιώνουν αυτό που φημολογούνταν εδώ και κάποιο διάστημα για την αυτονόμηση του Αλ Σαράτζ με στόχο την βοήθεια της δύσης μετά από ειδική συμφωνία όμως και με την Ρωσία. Πληροφορίες του “Πενταπόσταγμα” αναφέρουν ότι έχουμε σφοδρή σύγκρουση μέσα στην Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας που εδρεύει στην Τρίπολη, με τα πράγματα να έχουν πάρει μια νέα πορεία, αφού ο επικεφαλής της, Φαγιέζ Αλ Σαράτζ, διέταξε την αναδιοργάνωση της Ειδικής Δυνάμεως Αποτροπής (της μόνης ετοιμοπόλεμης και πλήρως εξοπλισμένης δύναμης με βαριά όπλα) μακριά από το υπουργείο εσωτερικών το οποίο ελέγχει ο έμπιστος του Ερντογάν.

Ταυτόχρονα, ο εθνικός στρατός της Λιβύης LNA κάνει επίδειξη δύναμης προς την Τουρκία, καθώς πραγματοποιεί παρελάσεις για τα 69 χρόνια από την ανεξαρτησία της Βεγγάζης. Στρατιώτες οχήματα έχουν παραταχθεί, με τον Χαφτάρ να ετοιμάζεται για την απόλυτη σύγκρουση.

Two 🇹🇷#Turkey Air Force Airbus A400M aircraft currently en route to 🇱🇾#Libya: 16-0055 as #TUAF220 and 18-0093 as #TUAF221.

Bringing #Christmas 🎄 presents to those in Libya? pic.twitter.com/TTa64vTjSM

