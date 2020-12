Brexit – ΕΕ συμφωνία: Ιστορική μέρα, τι αλλάζει για τους Έλληνες στη Βρετανία

Brexit – ΕΕ συμφωνία: Μετά από σχεδόν 10 μήνες σκληρών διαπραγματεύσεων, Μεγάλη Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σε συμφωνία. Με τον τρόπο αυτό, μία εβδομάδα πριν την εκπνοή της προθεσμίας, λαμβάνει τέλος το θρίλερ των διαπραγματεύσεων για την τελωνειακή ένωση και την αγορά, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε ένα άτακτο Brexit με δυσμενείς συνέπειες για το εμπόριο. Η εμπορική συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου, διαδεχόμενη τη μεταβατική περίοδο του Brexit το οποίο τυπικά συντελέστηκε στο τέλος Ιανουαρίου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον χαιρέτισε το γεγονός ότι Λονδίνο και Βρυξέλλες κατέληξαν στη «μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία» στα χρονικά, τονίζοντας ότι η χώρα του ανέκτησε τον έλεγχο της νομοθεσίας της, των συνόρων της και των αλιευτικών υδάτων της. «Θα είμαστε ένα ανεξάρτητο παράκτιο κράτος, με πλήρη έλεγχο στα ύδατά μας, με το μερίδιο των αλιευμάτων στα νερά μας να αυξάνεται σημαντικά, από σχεδόν 50% σήμερα σε ένα ποσοστό που θα πλησιάζει τα δύο τρίτα για διάστημα 5,5 ετών», είπε ο Τζόνσον στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Θέλαμε τρία χρόνια, καταλήξαμε σε πέντε. Πιστεύω ότι είναι μια λογική μεταβατική περίοδος», πρόσθεσε.

Οι πρώην πρωθυπουργοί της Βρετανίας Τερέζα Μέι και Ντέιβιντ Κάμερον, που είχαν παίξει ρόλο στο Brexit στη Βρετανία, χαιρέτισαν σήμερα μια «πραγματικά ευπρόσδεκτη» εμπορική συμφωνία μεταξύ της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η εμπορική συμφωνία είναι πραγματικά ευπρόσδεκτη» αποτελώντας «αναγκαίο βήμα για την οικοδόμηση μιας νέας σχέσης με την ΕΕ ως φίλοι, γείτονες και εταίροι», έγραψε στο Twitter ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος είχε προκηρύξει το δημοψήφισμα για το Brexit το 2016.

Η Τερέζα Μέι, η οποία τον διαδέχθηκε και παραιτήθηκε επειδή το Κοινοβούλιο δεν είχε εγκρίνει τη συμφωνία εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ που η ίδια είχε διαπραγματευτεί με τους Ευρωπαίους, υπογράμμισε από την πλευρά της ότι η συμφωνία έφερε «εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις» και συνέβαλε να «διατηρηθεί η ροή του εμπορίου».

Σύμφωνα με την επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν πρόκειται για μία «δίκαιη και ισορροπημένη» συμφωνία. «Αξίζει να παλέψουμε για αυτήν τη συμφωνία. Έχουμε τώρα μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα προστατεύσει τα συμφέροντά μας στην ΕΕ, θα διασφαλίσει θεμιτό ανταγωνισμό και θα παρέχει προβλεψιμότητα για τις αλιευτικές μας κοινότητες. Η Ευρώπη προχωρά τώρα», είπε χαρακτηριστικά η Φον Ντερ Λάιεν.

Η ανακοίνωση ότι οι διαπραγματευτές έχουν καταλήξει σε συμφωνία είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη δημιουργία στενής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και συμπλήρωσε: «Ευχαριστούμε την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον επικεφαλής διαπραγματευτή Μισέλ Μπαρνιέ για τις ακούραστες προσπάθειές τους».

«Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, η καλύτερη συμφωνία με τον γείτονα, φίλο και σύμμαχό μας είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ επέδειξε ενότητα και αποφασιστικότητα στις διαπραγματεύσεις της με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα συνεχίσουμε να διατηρούμε την ίδια ενότητα» τόνισε ο Σαρλ Μισέλ.

Επισήμανε ότι «αυτές ήταν πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις, αλλά η διαδικασία δεν έχει τελειώσει. Τώρα είναι η ώρα για το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλύσουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σε επίπεδο διαπραγματευτών, προτού δώσουν το πράσινο φως».

