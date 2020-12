Μετάλλαξη κορονοϊού εμβόλιο: Η BioNTech προετοιμάζει νέο και προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες

Μετάλλαξη κορονοϊού εμβόλιο: Η μετάλλαξη του κορονοϊού έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία. Το νέο στέλεχος του ιού εντοπίστηκε στη Βρετανία, με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπόρις Τζόνσον να προειδοποιεί πως πρόκειται για εξαιρετικά μεταδοτικό στέλεχος, το οποίο αποτελεί κίνδυνο για τη χώρα. Την ίδια ώρα στο πλαίσιο των μέτρων προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά της μετάλλαξης, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία- μία κλείνουν τα σύνορά τους με την Μεγάλη Βρετανία. Ωστόσο η γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας BioNTech φέρεται να είναι επί ποδός, δηλώνοντας ότι θα ετοιμάσει ένα εμβόλιο που θα καταπολεμά τις μεταλλάξεις του κορονοϊού σε 6 εβδομάδες, όπως μεταδίδει το Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο διευθυντής εταιρείας Ουγκούρ Σαχίν είπε χαρακτηριστικά: «Τεχνικά είμαστε σε θέση να διαθέσουμε ένα νέο εμβόλιο σε διάστημα έξι εβδομάδων. Βασικά, η ομορφιά της τεχνολογίας του αγγελιοφόρου RNA είναι ότι μπορούμε να αρχίσουμε απευθείας την ανάπτυξη ενός εμβολίου που μιμείται στην εντέλεια την νέα μετάλλαξη». Ο Σαχίν δήλωσε, επίσης, πως η εταιρεία έχει την «επιστημονική πεποίθηση» ότι το εμβόλιο θα είναι αποτελεσματικό και στη νέα μετάλλαξη, καθώς η νέα αυτή μορφή του κορoνοϊού μοιράζεται το 99% των πρωτεϊνών με την κυρίαρχη μορφή και πρόσθεσε πως «θα γνωρίζουμε εάν είναι αποτελεσματικό μόνο εάν γίνουν κι άλλα τεστ και θα χρειαστούν περίπου 2 εβδομάδες από τώρα για να λάβουμε τα δεδομένα» για τη νέα μετάλλαξη.

#BREAKING BioNTech says can make mutation-beating vaccine in six weeks pic.twitter.com/iOevh92ZWZ

— AFP News Agency (@AFP) December 22, 2020