Τουρκία πυρκαγιά: Φωτιά σε μονάδα εντατικής θεραπείας κορονοϊού – 8 νεκροί

Τουρκία πυρκαγιά: Πυρκαγιά ξέσπασε σε μονάδα εντατικής θεραπείας για ασθενείς με κορονοϊό ιδιωτικού νοσοκομείου με αποτέλεσμα οχτώ άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του κυβερνήτη της νοτιοανατολικής επαρχίας Γκαζιαντέπ της Τουρκίας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση η αιτία που προκάλεσε τη φωτιά ήταν η έκρηξη ενός αναπνευστήρα. Στην μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύονταν και άλλοι 11 ασθενείς, οι οποίοι διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία.

Eight people have been killed after an oxygen machine caused a fire in a private hospital in Turkey’s southeastern Gaziantep province . pic.twitter.com/V6gszpb6m4

