Νοσοκόμα λιποθύμησε μπροστά στις κάμερες λίγο αφότου έκανε το εμβόλιο για τον κορoνοϊό

Εμβολιασμοί κορονοϊός: Το εμβόλιο ήταν από την πρώτη κιόλας στιγμή η ελπίδα όλων για να τελειώσει η πανδημία του κορονοϊού. Τα ευχάριστα νέα ξεκίνησαν με τους εμβολιασμούς στη Βρετανία ενώ λίγο μετά τη σκυτάλη την πήραν οι ΗΠΑ. Στην Ευρώπη ετοιμάζονται για τους εμβολιασμούς καθώς όπως είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιν, οι εμβολιασμοί αναμένεται να ξεκινήσουν στις 27 Δεκεμβρίου.

Ο κόσμος φαίνεται πρόθυμος να το κάνει. Σήμερα το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή που νοσοκόμα σε νοσοκομείο στην περιοχή Chattanooga του Τενεσί λιποθυμά λίγο αφότου έκανε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Η προϊστάμενη νοσοκόμα Τίφανι Ντόβερ έκανε δηλώσεις στο νοσοκομείο, σχετικά με τον εμβολιασμό της ομάδας της. Απαντούσε με προθυμία στις ερωτήσεις μέχρι που άρχισε να δείχνει σημάδια αδυναμίας και σιγά σιγά έχανε τις αισθήσεις της.

«Όλο το προσωπικό, ξέρετε, είμαστε ενθουσιασμένοι που λαμβάνουμε το εμβόλιο. Είμαστε στη μονάδα COVID. Επομένως, ξέρετε, η ομάδα μου θα έχει τις πρώτες πιθανότητες να λάβει το εμβόλιο» δήλωσε η Ντόβερ.

«Και ξέρω ότι είναι πραγματικά… Συγγνώμη. Νιώθω πολύ ζαλισμένη» συνέχισε. Όπως είπε στο Channel 3, σύμφωνα με το wrcbtv.com δεν είναι μια ασυνήθιστη αντίδραση γι’ αυτήν ενώ λίγο αργότερα εξήγησε τι συνέβη.

Η νοσοκόμα αποκάλυψε πως πάσχει από μια συγκεκριμένη ευαισθησία. Μάλιστα είπε πως αν νιώσει τον παραμικρό πόνο, όπως από τσίμπημα ή ακόμα και χτύπημα στο μικρό της δάχτυλο, μπορεί να λιποθυμήσει.

Tiffany Dover, a nurse in the Covid-19 unit passes out on live TV after taking vaccine in Chattanooga, Tennessee.

She is feeling better. 🙏🏻#COVID19 #vaccine #Tennessee

pic.twitter.com/Bq2IAvAYwL

— ~ Marietta (@MDavisbot) December 18, 2020