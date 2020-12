Εμβόλιο κορονοϊός Πενς: Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ εμβολιάστηκε live

Εμβόλιο κορονοϊός Πενς: Μετά τον επικεφαλής του Πενταγώνου, Κρίστοφερ Μίλερ, ο οποίος έλαβε το εμβόλιο της Pfizer μπροστά στις κάμερες, σειρά πήραν σήμερα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς και οι σύζυγός του, Κάρεν, στους οποίους χορηγήθηκε η πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού σε live μετάδοση. Το ζευγάρι προχώρησε σε αυτή την κίνηση για να «ενισχύσει την εμπιστοσύνη» των Αμερικανών στην εκστρατεία ανοσοποίησης που άρχισε πριν από λίγες ημέρες, ανέφερε η αμερικανική προεδρία σε σύντομη ανακοίνωσή της.

Μετά τον εμβολιασμό του, ο Πενς είπε: «Δεν υπάρχει κανένα λάθος γύρω από αυτό. Είναι ένα ιατρικό θαύμα. Το μέσο εμβόλιο, σύμφωνα με όσα μου έχουν πει οι ειδικοί, συνήθως χρειάζεται μεταξύ οκτώ και 12 ετών για την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη διανομή. Είμαστε σε καλό δρόμο εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες για να προσφέρουμε εκατομμύρια δόσεις στον αμερικανικό λαό σε λιγότερο από ένα χρόνο. Είναι πράγματι ένα θαύμα». Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προσβληθεί από τον SARS-CoV-2 νωρίτερα φέτος, δεν έχει διευκρινίσει πότε ακριβώς θα το κάνει, ενώ ο ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε πως θα εμβολιαστεί δημόσια την επόμενη εβδομάδα, όπως και ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.

We gather at the end of a historic week to affirm to the American people that hope is on the way. @SecondLady & I were honored to step forward and receive the Safe and Effective Coronavirus Vaccine and we hope it will be a source of confidence & comfort for the American people.

— Mike Pence (@Mike_Pence) December 18, 2020