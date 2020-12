Κυρώσεις ΗΠΑ σε Τουρκία: «Δεν υποχωρεί η Άγκυρα», λέει ο Τσαβούσογλου

Κυρώσεις ΗΠΑ σε Τουρκία: Καμία υποχώρηση δεν θα κάνει η Τουρκία στο θέμα του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400 τόνισε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, επισημαίνοντας παράλληλα, πως η Άγκυρα, αφού εξετάσει τις κυρώσεις που της επέβαλαν οι ΗΠΑ θα λάβει ανταποδοτικά μέτρα. Στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Kanal 24 o Τσαβούσογλου εκτίμησε ότι η απόφαση για την επιβολή κυρώσεων αποτελεί επίθεση στα κυρίαρχα δικαιώματα της Τουρκίας και τόνισε πως ήταν λανθασμένη νομικά και πολιτικά. Όπως είπε, η αγορά των ρωσικών S-400 είναι προγενέστερη του νόμου CAATSA (βάσει του οποίου επιβλήθηκαν οι αμερικανικές κυρώσεις) και υποστήριξε ότι η νομοθεσία αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση της Τουρκίας. Παράλληλα, τόνισε πως οι αμερικανικές κυρώσεις δεν θα έχουν αντίκτυπο στην Τουρκία.

Σχετικά με την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ ο Τσαβούσογλου σχολίασε ότι αυτό μπορεί να γίνει, εφόσον το επιθυμεί η Ουάσινγκτον, όμως με την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα εκπληρώσουν τις προσδοκίες της Άγκυρας στην πολιτική τους απέναντι στη Συρία. Εξάλλου την αλλαγή της στάσης της Γαλλίας στις επιχειρήσεις της Τουρκίας στη Συρία έθεσε ως όρο ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών και για την εξομάλυνση των σχέσεων της χώρας του με το Παρίσι.

Από την πλευρά το Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «ξέσπασε» χθες για το θέμα των κυρώσεων. «Είναι η πρώτη φορά που επιβάλλονται κυρώσεις στην Τουρκία σαν μέλος του ΝΑΤΟ. Αν επιβάλλονται κυρώσεις σε μέλη συμμαχίας, τότε τι είδους συμμαχία είναι αυτή;» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος έκανε λόγο για «δημόσια επίθεση κατά της Τουρκίας» και συνέχισε λέγοντας: «Οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν την πώληση των δικών τους αμυντικών συστημάτων σε εμάς. Έτσι στραφήκαμε στη Ρωσία, για να ενισχύσουμε το αμυντικό μας σύστημα και οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν το όπλο των κυρώσεων για να εμποδίσουν τις ανάγκες μας».

«Διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία έχουμε μεγάλη δύναμη, μας διακρίνει ενότητα και αλληλεγγύη. Θα απογοητεύσουμε όσους μας επιτίθενται τώρα, όπως κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια. Προσπαθούν να μας απομονώσουν και να μας απομακρύνουν με μονομερείς ενέργειες. Η ΕΕ μας απείλησε με κυρώσεις, οι ΗΠΑ ανακοίνωσε κυρώσεις προχθές. Το λέω ξεκάθαρα: από το 2017 δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις CAATSA από τις ΗΠΑ σε καμία χώρα. Για πρώτη φορά επιβάλλονται κυρώσεις στην Τουρκία σαν μέλος του ΝΑΤΟ» τόνισε ο Ερντογάν.

«Θα εργαστούμε όσο πιο σκληρά μπορούμε για να κάνουμε ανεξάρτητη την αμυντική μας βιομηχανία με κάθε τρόπο. Δεν είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Μετά την επιχείρηση του 1974 στην Κύπρο, τέθηκαν τα θεμέλια της σημερινής αμυντικής μας βιομηχανίας» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ στις 14 Δεκεμβρίου ανακοίνωσαν την επιβολή κυρώσεων ενάντια στη Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας (SSB), σύμφωνα με το Άρθρο 231 του Νόμου CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων). Οι κυρώσεις είναι εντεταγμένες στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό, το ο οποίο ενέκρινε την Παρασκευή η Γερουσία.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν απαγόρευση όλων των αμερικανικών αδειών εξαγωγής και εξουσιοδοτήσεων στην SSB και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και περιορισμούς ταξιδιωτικών θεωρήσεων στον Ισμαήλ Ντεμίρ, πρόεδρο της SSB και άλλα στελέχη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. «Παρά τις προειδοποιήσεις μας, η Τουρκία προχώρησε με την αγορά και τη δοκιμή του ρωσικού συστήματος των S-400. Οι κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας δείχνουν ότι οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν πλήρως το νόμο «Αντιμετώπισης των εχθρών της Αμερικής μέσω κυρώσεων (CAATSA). Δεν θα ανεχτούμε σημαντικές συναλλαγές με το ρωσικό αμυντικό τομέα» είχε γράψει στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο.

Despite our warnings, Turkey moved ahead with its purchase and testing of the S-400 system from Russia. Today’s sanctions on Turkey's SSB demonstrates the U.S. will fully implement #CAATSA. We will not tolerate significant transactions with Russia's defense sector.

