Εμβόλιο Pfizer: «Δεν υπάρχει αναμονή ή καθυστέρηση στις αποστολές»

Εμβόλιο Pfizer: Κανένα πρόβλημα δεν αντιμετωπίζει η παραγωγή του εμβολίου κατά του κορονοϊού διαβεβαιώνει η Pfizer που εξέδωσε ανακοίνωση μετά τις καταγγελίες για προβλήματα στο σύστημα παραγωγής και διανομής. «Η Pfizer δεν αντιμετωπίζει προβλήματα παραγωγής με το εμβόλιο κατά του Covid-19 και καμία αποστολή δεν βρίσκεται σε αναμονή ή καθυστέρηση», αναφέρει η εταιρεία.

Αυτήν την εβδομάδα παραδόθηκαν 2,9 εκατομμύρια δόσεις, όπως ζητήθηκε απο την αμερικανική κυβέρνηση, στα μέρη που προσδιορίστηκαν. «Έχουμε εκατομμύρια δόσεις που βρίσκονται στις αποθήκες μας, αλλά μέχρι σήμερα, δεν έχουμε λάβει οδηγίες παράδοσης για επιπλέον δόσεις», προσθέτει. Η Pfizer διαβεβαιώνει ότι υπάρχουν εβδομαδιαίες συναντήσεις με τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές που καλύπτουν όλες τις όψεις του συστήματος παραγωγής και διανομής. Εκπρόσωποι των αρχών έχουν ήδη επισκεφθεί τα εργοστάσια και έχουν δει από κοντά τις γραμμές παραγωγής.

Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι έχει μεγάλη εμπειρία σε τέτοιες σύνθετες διαδικασίες. Τους τελευταίους μήνες έχει ενεργοποιηθεί το εκτεταμένο δίκτυο παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων εξειδικευμένων εργαζομένων σε πολλές τοποθεσίες, προκειμένου καθημερινά να κατασκευάζονται εκατομμύρια δόσεις. Μάλιστα ο όγκος της παραγωγής θα αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες. «Παραμένουμε βέβαιοι στην ικανότητά μας να παραδώσουμε έως και 50 εκατομμύρια δόσεις παγκοσμίως αυτόν τον χρόνο και έως 1,3 δισεκατομμύρια δόσεις τον επόμενο χρόνο»

τονίζει η Pfizer. Υπενθυμίζεται ότι έχουν ξεκινήσει εμβολιασμοί με το εμβόλιο της Pfizer σε Βρετανία και ΗΠΑ.

Pfizer is not having any production issues with our COVID-19 vaccine, and no shipments containing the vaccine are on hold or delayed. The company’s statement can be found here: https://t.co/72sSOWrnil pic.twitter.com/1LoPYmSyWb

