Τραμπ – κυρώσεις στην Τουρκία: Ο απερχόμενος πρόεδρος απειλεί ξανά με βέτο

Τραμπ – κυρώσεις στην Τουρκία: Λίγες ώρες μετά την έγκριση του νομοσχεδίου για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ, το οποίο υπερψήφισε η Γερουσία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε μέσω Twitter την πρόθεσή του να ασκήσει βέτο στο νομοσχέδιο, για το οποίο υποστηρίζει ότι θα βγάλει κερδισμένη την Κίνα. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ανοίγει τον δρόμο για κυρώσεις στην Τουρκία για τους S-400, αλλά χρειάζεται και την έγκριση του απερχόμενου προέδρου, ο οποίος παραδίδει το Οβάλ γραφείο σε περίπου έναν μήνα.

Αν τελικά ο Τραμπ ασκήσει βέτο, τότε το νομοσχέδιο επιστρέφει στη Βουλή. Το βέτο, ωστόσο, μπορεί να ανατραπεί από τα 2/3 των ψήφων τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία. Αν συμβεί αυτό, το νομοσχέδιο θα γίνει νόμος των ΗΠΑ.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020