Oruc Reis τώρα: Εκτός λιμανιού το ερευνητικό, προκαλεί ξανά η Τουρκία

Oruc Reis τώρα: Δεν σταματούν οι προκλήσεις από πλευράς Τουρκίας, μετά και την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής. Η εκπρόσωπος του Τουρκικού υπουργείου Άμυνας, Σενέμπ Ακτόπ κατηγόρησε την Ελλάδα πως προκαλεί, εκβιάζει και κάνει προβοκατόρικες δηλώσεις. “Η Ελλάδα με τις ασκήσεις, με τις παρενοχλήσεις, τις παραβιάσεις και τις προβοκατόρικες δηλώσεις συνεχίζει την ανένδοτη στάση της η οποία αυξάνει την ένταση. Οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίζουν να υπερασπίζονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας και της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο”, τόνισε χαρακτηριστικά.

Turkish President #Erdogan's advisor Mesut Hakki Casin threatens the US with base closures, says Turkey does not need to protect US troops deployed in #Turkey, vows to invade #Greece's north to chase American troops away from there while blocking access of US navy to Black Sea. pic.twitter.com/QaLoavxRzu

