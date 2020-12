Κορονοϊός ηλικιωμένοι: Όμορφες φιλίες μέσω… οθόνης

Κορονοϊός ηλικιωμένοι: Μπορεί η πανδημία να «σαρώνει» τον πλανήτη, ωστόσο δεν μπορεί να σταματήσει τις όμορφες πρωτοβουλίες που δημιουργούν οι νέες συνθήκες κανονικότητας. Η αλήθεια είναι πως οι ηλικιωμένοι αποτελούν τη μερίδα ανθρώπων που ο κορονοϊός έχει «χτυπήσει» περισσότερο από όλους τόσο γιατί ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όσο και γιατί ο φόβος για το ενδεχόμενο πιθανής ασθένειας τους απομονώνει όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα η αποξένωση να μεγεθύνεται και η ψυχολογία να πέφτει. Και σε αυτό το δυστοπικό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει παγκοσμίως η Covid-19 τι καλύτερο από το να αποκτήσεις έναν φίλο; Ακόμα κι αν αυτός βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά, ακόμα κι αν ηλικιακά απέχετε έτη… φωτός. Κάπως έτσι η Μίλι Τζέικομπι την προηγούμενη εβδομάδα είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την… καινούρια «Γαλλίδα γιαγιά της» μέσω βίντεο κλήσης.

Η 21χρονη Αγγλίδα φοιτήτρια συμμετείχε σ’ ένα πρόγραμμα για φέρνει σε επαφή σπουδαστές με ηλικιωμένους Γάλλους, ορισμένοι από τους οποίους είναι εντελώς απομονωμένοι εξαιτίας της πανδημίας. «Σκέφτηκα ότι θα ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να βελτιώσω τις γλωσσικές μου δεξιότητες, αλλά και να γνωρίσω κάποιον που αισθανόταν μόνος», είπε η Μίλι.

«Η Γαλλίδα γιαγιά μου βρίσκεται σε ένα σπίτι που φιλοξενεί ηλικιωμένους και ίσως δεν μπορεί αλληλεπιδράσει κοινωνικά με άλλον τρόπο λόγω της πανδημίας, γι ‘αυτό σκέφτηκα ότι ήταν η τέλεια στιγμή να κάνω κάτι τέτοιο». Παρά το ηλικιακό χάσμα των 70 ετών που χωρίζει την φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Warwick και την ηλικιωμένη κυρία που ζει κοντά στο Παρίσι, οι δυο τους ταίριαξαν αμέσως. «Ήταν τόσο υπέροχη από τις πρώτες κιόλας προτάσεις», δήλωσε η Μίλι στο BBC και πρόσθεσε: «Μιλήσαμε για ταξίδια. Μιλήσαμε για τις φορές που έχω πάει στη Γαλλία και πώς μου φάνηκε. Μιλήσαμε για τις διαφορές της δικής μου ζωής συγκριτικά με τη δική της όταν ήταν νέα».

Μια δημοσίευση στο Twitter σχετικά με την «καλή ανταλλαγή» τους έγινε viral το σαββατοκύριακο, προκαλώντας ένα κύμα ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα «Share Ami», από τη γαλλική μη κερδοσκοπική οργάνωση «Oldyssey», δημιούργησε 30 ζευγάρια από την έναρξη του Μαΐου. Αλλά σε λίγες μόνο ημέρες, έλαβε σχεδόν 3.000 αιτήσεις από άτομα από όλες τις χώρες του κόσμου που ήθελαν να εγγραφούν.

«Δεν περιμέναμε να γίνει viral αυτήν τη στιγμή, οπότε οι μαθητές θα περιμένουν για μερικούς μήνες, ώστε να καταφέρουμε να βρούμε ηλικιωμένους για όλους. Θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με πολλά σπίτια που φιλοξενούν τους μεγαλύτερους στη Γαλλία και θέλουμε να τα κάνουμε όλα σωστά», είπε ο συνιδρυτής της Oldyssey, Κλεμέντ Μποκσμπέλντ. Ο Κλεμέντ είπε ότι η ιδέα για το πρόγραμμα γεννήθηκε το 2018, ενώ ταξίδευε στη Βραζιλία, όπου ένα σχολείο γλωσσών είχε δημιουργήσει σχέσεις με αντίστοιχα σπίτια στις ΗΠΑ και στον Καναδά.

oh my god so i signed up to this organisation thing where uni students studying french get paired with old people in france who are lonely to have conversations over skype and i just had my first one and it was the most WHOLESOME thing 🥺🥺🥺

