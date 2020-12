ΗΠΑ διαδηλώσεις Τραμπ: «Νοθεία» κατήγγειλαν οπαδοί που πλημμύρισαν την Ουάσινγκτον

ΗΠΑ διαδηλώσεις Τραμπ: Μπορεί ο Τζο Μπάιντεν εδώ και περίπου 1,5 μήνα να είναι ο νεοεκλογείς πρόεδρος των ΗΠΑ, ωστόσο αυτό φαίνεται πως δεν γίνεται αποδεκτό από όλον τον κόσμο και ιδιαίτερα από τους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ. Χθες, Σάββατο, μια θάλασσα από κόκκινα καπέλα με το σύνθημα «Make America Great Again» πλημμύρισε την Ουάσινγκτον, αξιώνοντας «τέσσερα χρόνια ακόμα» προεδρίας του Τραμπ και καταγγέλλοντας, τη «μαζική νοθεία» στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, παρά το ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Μπορεί ο Τραμπ να ηττήθηκε ακόμα και στο Ανώτατο Δικαστήριο, ωστόσο οι φανατικοί οπαδοί του παραμένουν πεπεισμένη για τη νίκη του. Αρκετές χιλιάδες εξ αυτών συγκεντρώθηκαν στη Freedom Plaza, μερικά τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο, με το πλήθος πάντως μειωμένο σε σύγκριση με τους 10.000 διαδηλωτές που πήγαν να του εκφράσουν την υποστήριξή τους πριν από έναν μήνα.

Στην αρχή της κινητοποίησης, σημειώθηκαν μικρής έκτασης αψιμαχίες αντιπάλων και οπαδών του Τραμπ, που η αστυνομία προσπάθησε να χωρίσει. «Δεν θα εγκαταλείψουμε», επέμεινε ο Λουκ Ουίλσον, εξηντάρης από το Άινταχο, κραδαίνοντας μια σημαία υπέρ του δικαιώματος της οπλοφορίας στις ΗΠΑ. Κάποια «ξένη επέμβαση», κάποιο εκλογικό λογισμικό που «έσβησε» εκατομμύρια ψήφους υπέρ του Ρεπουμπλικάνου… Οι οπαδοί του Τραμπ επαναλάμβαναν τα επιχειρήματα της ομάδας των δικηγόρων του, τους λόγους που πιστεύουν ότι έγινε «κλοπή» των εκλογών. «Ο αμερικανικός λαός πέφτει θύμα μεγάλης αδικίας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντελ Κουίκ, θαμώνας των συγκεντρώσεων του μεγιστάνα των ακινήτων, σύμφωνα με τον οποίο «δεν υπάρχει κανένας τρόπος» να κέρδισε ο Μπάιντεν τις εκλογές.

Ελλείψει απτών αποδείξεων που θα τεκμηρίωναν τις καταγγελίες περί «μαζικής νοθείας», οι περίπου πενήντα προσφυγές που κατέθεσαν δικηγόροι και σύμμαχοι του Τραμπ απ’ άκρου σ’ άκρο της χώρας έχουν όλες – με μία εξαίρεση – είτε απορριφθεί από τα δικαστήρια ή εγκαταλειφθεί.

Όλες οι αμερικανικές πολιτείες έχουν πλέον κυρώσει επίσημα τα αποτελέσματά τους, που δίνουν τη νίκη στον Μπάιντεν, και το εκλεκτορικό σώμα αναμένεται τη Δευτέρα απλά να επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα.

Η Νταρλίν Ντέντον, με το σήμα «Τραμπ 2024» στη μπλούζα, δεν δίνει καμία σημασία σε αυτά. «Κανένας δεν θέλει να ακούσει τις αποδείξεις», επέμεινε η 47χρονη, μεταξύ δυο τραγουδιών κάντρι. Πήγε από το Τενεσί για να εκφράσει την αγάπη της στον ηγέτη, ο οποίος, κατ’ αυτήν, έδωσε «φωνή» στους Αμερικανούς.

Ορισμένοι δεν δίστασαν να μιλήσουν για «ξένη επέμβαση», άλλοι προτίμησαν να σταθούν στο λογισμικό που υποτίθεται ότι έσβησε χιλιάδες ψήφους υπέρ του Τραμπ.

«Δεν είμαστε μπανανία, πρέπει να το διορθώσουμε» το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών, ξέσπασε η Σούζαν Μπάουμαν, 62 ετών, που πήγε στην Ουάσινγκτον από το Χάμπτον, στη γειτονική Βιρτζίνια.

Ο ίδιος ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος αρνείται πάντα να αναγνωρίσει την ήττα του από τον Μπάιντεν.

«Γουάου! Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται στην Ουάσινγκτον για να εμποδίσουν να μας κλέψουν τις εκλογές», διαπίστωνε με ικανοποίηση στον λογαριασμό του στο Twitter χθες ο Τραμπ, προτού το ελικόπτερό του πετάξει πάνω από το πλήθος που τραγούδαγε τον εθνικό ύμνο καθώς περνούσε.

Ανάμεσα στις ομάδες των διαδηλωτών ήταν η ακροδεξιά παραστρατιωτική οργάνωση Proud Boys, αναγνωρίσιμη από τα κίτρινα και μαύρα ρούχα και τα αλεξίσφαιρα γιλέκα που φορούν τα μέλη της· επευφημήθηκε επανειλημμένα.

«Έξω οι ναζί»: μερικούς δρόμους πιο κει, υποστηρικτές του κινήματος Black Lives Matter διαδήλωναν εναντίον των οπαδών του Τραμπ.

Αντιδιαδηλώσεις, αρκετά μικρότερες, οργανώθηκαν στην πρωτεύουσα, ιδίως στην Black Lives Matter Plaza, στην 16η Οδό ΒΔ, κοντά στον Λευκό Οίκο, όπου συνέκλιναν χιλιάδες άνθρωποι για να πανηγυρίσουν τη νίκη του Μπάιντεν στις αρχές Νοεμβρίου.

Wow! Thousands of people forming in Washington (D.C.) for Stop the Steal. Didn’t know about this, but I’ll be seeing them! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020