Νίκολας Κέιτζ Netflix: Παρουσιάζει τη νέα του σειρά

Νίκολας Κέιτζ Netflix: Το Netflix την περίοδο του lockdown έχει σπάσει ρεκόρ. Τόσο στην Ελλάδα, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο η επισκεψιμότητα στη γνωστή πλατφόρμα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Αυτό βέβαια είναι και λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι όλη μέρα σπίτι κάπως πρέπει να περάσει η ώρα. Γι’αυτό και το Netflix αναζητά συνεχώς νέους τρόπους για να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Και κάπου εδώ έρχεται η νέα κωμική σειρά του Νίκολας Κέιτζ με τίτλο «History of Swear Words». Στη σειρά αυτή ο γνωστός ηθοποιός αναζητεί την ιστορία των υβριστικών λέξεων. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα το νέο έτος, συγκεκριμένα στις 5 Ιανουαρίου και θα αποτελείται από 6 επεισόδια. Θα προβληθούν συνεντεύξεις με ιστορικούς, ειδικούς στην ποπ κουλτούρα και την ετυμολογία και εκπροσώπους του ψυχαγωγικού τομέα, οι οποίοι θα αποκαλύπτουν τις ρίζες άσεμνων λέξεων.

Φιλοξενούμενοι στο «History of Swear Words» θα είναι, μεταξύ άλλων, οι κωμικοί Τζόελ Κιμ Μπούστερ, Όπεν Μάικλ Ιγκλ, Νικ Όφερμαν, Αϊζάια Γουίτλοκ Τζούνιορ, Σάρα Σίλβερμαν, Πάτι Χάρισον, Τζιμ Τζέφερις, Λόντον Χιουζ και ΝτεΡέι Ντέιβις.

Στους ειδικούς που θα συμμετάσχουν στη σειρά συμπεριλαμβάνονται ο γνωστικός επιστήμονας και συγγραφέας του βιβλίου «What the F Benjamin Bergen», η γλωσσολόγος Αν Τσάριτι Χάντλεϊ, η καθηγήτρια φεμινιστικών σπουδών Μιρέιγ Μίλερ Γιανγκ, ο κριτικός ταινιών, Έλβιτς Μίτσελ κ.ά. Η σειρά θα είναι παραγωγής των Funny or Die and B17 Entertainment, και η Μπέλαμι Μπλακστόουν θα είναι υπεύθυνη προγράμματος και εκτελεστική παραγωγός.